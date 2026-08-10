Ra mắt xe ga giá 60 triệu đồng thách thức “vua tay ga” Honda

Được định vị trong nhóm xe ga đa dụng cao cấp, Vanguard 180 2026 hướng tới người dùng thường xuyên đi đường dài, đặc biệt điều kiện offroad nhẹ mà vẫn thuận tiện cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Xe sở hữu những đường nét góc cạnh cùng trang bị hiện đại, đồng thời có kiểu phối màu thể thao độc đáo.

Aveta Vanguard 180 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 174 cc, làm mát bằng dung dịch, cơ cấu phân phối khí SOHC và 4 van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 18,2 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 17,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT và hệ thống truyền động bằng dây đai.

Xe sử dụng bánh trước đường kính 14 inch và bánh sau 13 inch, kết hợp lốp kích thước 100/80 ở phía trước và 130/70 ở phía sau. Cụm đồng hồ là màn hình TFT-LCD 7 inch, hiển thị các thông tin vận hành và hỗ trợ phát video từ camera hành trình được lắp ở phía trước xe.

Hệ thống treo phía trước của Vanguard 180 sử dụng phuộc ống lồng. Phía sau trang bị hai giảm xóc có thể điều chỉnh tải trước, kết hợp bình chứa khí gas đặt ngoài. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực đơn ở cả hai bánh, trong đó bánh trước sử dụng kẹp phanh hai piston.

Về trang bị an toàn, Aveta Vanguard 180 được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo. Xe đồng thời có hai cổng sạc USB-A và USB-C phục vụ các thiết bị điện tử của người lái. Chiều cao yên ở mức 780 mm, trọng lượng xe 142 kg và bình nhiên liệu có dung tích 10,5 lít.

Vanguard 180 Standard được bán tại Malaysia với giá bán từ 9398 ringgit - khoảng 60,2 triệu đồng.