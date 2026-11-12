Chi tiết mẫu xe Subaru Forester phiên bản động cơ lai hybrid đầu tiên tại Việt Nam

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid trình làng tại Việt Nam với hệ truyền động Strong Hybrid thế hệ mới. Mẫu SUV Nhật Bản tiếp tục duy trì những đặc trưng về khả năng vận hành đa địa hình, đồng thời bổ sung công nghệ điện hóa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền Subaru tại Việt Nam, vừa giới thiệu Forester 2.5 e-Boxer Hybrid. Đây là phiên bản đánh dấu bước tiến mới trong quá trình điện hóa sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường trong nước.

Ngoại thất xe được làm mới với lưới tản nhiệt hình thoi kích thước lớn, cụm đèn LED hình chữ C và các vòm bánh xe tạo hình cơ bắp. Phiên bản Hybrid sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch, trong khi Forester 2.5 Boxer thuần xăng trang bị mâm 18 inch.

Không gian cabin của Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid được nâng cấp đáng kể về tiện nghi và công nghệ. Xe trang bị màn hình giải trí Full HD kích thước 11,6 inch đặt dọc, kết hợp hệ thống âm thanh Harman Kardon gồm 10 loa, một loa siêu trầm và bộ khuếch đại 8 kênh.

Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, tích hợp đệm hỗ trợ lưng. Các tiện ích khác bao gồm Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây công suất 15W, cửa sổ trời trượt điện và cốp sau đóng mở điện tích hợp cảm biến đá chân.

Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 nhằm mở rộng không gian chứa hành lý khi cần thiết. Việc bố trí pin dưới sàn khoang hành lý cũng giúp hạn chế ảnh hưởng đến không gian sử dụng của mẫu SUV.

Đổ đầy bình xăng, phạm vi di chuyển vượt 1.200 km

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid được trang bị bình nhiên liệu dung tích 63 lít. Theo công bố, xe có thể di chuyển hơn 1.200 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu, nhờ sự kết hợp giữa động cơ xăng, mô-tơ điện và hệ thống thu hồi năng lượng khi phanh.

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid trình làng tại Việt Nam với hệ truyền động Strong Hybrid thế hệ mới.

Pin hybrid được bố trí dưới sàn khoang hành lý, không yêu cầu người dùng cắm sạc ngoài. Đây là dạng hybrid tự sạc, phù hợp với những khách hàng chưa có điều kiện lắp đặt hệ thống sạc tại nhà nhưng vẫn muốn trải nghiệm khả năng vận hành điện hóa.

Ngoài ra, máy nén điều hòa hoạt động bằng điện độc lập, cho phép hệ thống làm mát cabin duy trì hoạt động ngay cả khi động cơ xăng tạm thời ngắt trong quá trình dừng xe. Bên cạnh hệ truyền động mới, Forester Hybrid tiếp tục phát triển trên nền tảng Subaru Global Platform được cải tiến.

Theo nhà sản xuất, độ cứng vững tổng thể của khung xe tăng khoảng 10%, góp phần nâng cao khả năng kiểm soát thân xe và hạn chế rung động truyền vào khoang cabin. Mẫu SUV duy trì khoảng sáng gầm 220 mm, đi cùng hệ thống hỗ trợ địa hình X-MODE với hai chế độ vận hành. Tính năng hỗ trợ đổ đèo và hệ thống SI-DRIVE với hai chế độ Intelligent, Sport cũng được trang bị nhằm đáp ứng các điều kiện di chuyển khác nhau.

Động cơ mới cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc ấn tượng.

Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu SUV này nằm ở hệ truyền động e-Boxer Strong Hybrid dạng nối tiếp - song song. Hệ thống sử dụng động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện tích hợp trong cụm hộp số - cầu.

Xe được trang bị khối động cơ xăng Boxer, dung tích 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện tích hợp trong cụm hộp số.

Trong đó, một mô-tơ đảm nhiệm chức năng phát điện và khởi động động cơ, trong khi mô-tơ còn lại trực tiếp tạo lực kéo cho xe. Tùy điều kiện vận hành, hệ thống có thể sử dụng mô-tơ điện, động cơ xăng hoặc phối hợp cả hai nguồn năng lượng.

Khi di chuyển trong đô thị ở tốc độ thấp, Forester Hybrid có thể ưu tiên vận hành bằng điện nhằm giảm tiếng ồn và mức tiêu thụ nhiên liệu. Trên đường cao tốc, động cơ xăng đảm nhiệm vai trò chính, đồng thời mô-tơ điện hỗ trợ tăng tốc hoặc khi xe cần lực kéo lớn hơn.

Ở chế độ EV mode xe sẽ di chuyển được quảng đường 1km.

Khác với một số mẫu hybrid sử dụng mô-tơ điện riêng biệt để dẫn động cầu sau, Subaru vẫn duy trì kết nối cơ khí giữa hai cầu thông qua trục các-đăng. Cấu hình này kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD, giúp xe giữ được đặc tính vận hành vốn là thế mạnh của thương hiệu.

EyeSight 4.0 bổ sung hỗ trợ dừng xe khẩn cấp

Về an toàn, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid được trang bị 8 túi khí SRS, trong đó có túi khí đệm ghế dành cho hành khách phía trước. Cấu trúc khung xe phía sau được gia cố nhằm tăng khả năng bảo vệ cụm pin và khoang hành khách khi xảy ra va chạm.

Hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight 4.0 được nâng cấp với cụm camera cải tiến và camera đơn góc rộng, hỗ trợ nhận diện người đi bộ, xe đạp cũng như các tình huống giao thông phía trước. Các tính năng đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ định tâm làn đường, phanh tránh va chạm, đánh lái tự động khẩn cấp và kiểm soát bướm ga tránh va chạm.

Ngoài ra, mẫu xe còn được bổ sung hệ thống hỗ trợ dừng xe khẩn cấp EDSS và giám sát người lái DMS thông qua camera nhận diện khuôn mặt. Camera 360 độ, phanh tự động khi lùi và đèn chiếu góc cua cũng góp phần nâng cao khả năng quan sát trong quá trình vận hành.

Xe được trang bị bộ mâm kích thước 19 inch và có thiết kế mới.

Sự xuất hiện của Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid cho thấy xu hướng điện hóa đang được mở rộng sang những mẫu SUV chú trọng khả năng vận hành đa địa hình. Thay vì chuyển hoàn toàn sang xe điện, Subaru lựa chọn giải pháp hybrid tự sạc, đồng thời duy trì động cơ Boxer và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng – những đặc điểm tạo nên bản sắc của thương hiệu.

EyeSight 4.0 được nâng cấp với cụm camera cải tiến và camera đơn góc rộng,

Với mức giá 1,599 tỷ đồng mẫu xe Subaru Forester 2.5 e- boxer Hybrid sẽ là rào cản trước các đối thủ khác trong mức giá tương tự và sở hữu số lượng chỗ người nhiều hơn cũng như công nghệ mới nhất hiện nay.