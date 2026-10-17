Những hạn chế của Mitsubishi Xpander Cross 2026 mà người mua xe nên biết

Mitsubishi Xpander Cross 2026 là ô tô 7 chỗ, khoảng sáng gầm 225mm và động cơ xăng 1.5L, phù hợp với nhu cầu di chuyển gia đình. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn có những điểm cần cân nhắc về khả năng vận hành, hộp số, trang bị an toàn và tiện ích hỗ trợ lái xe. Đáng chú ý, phiên bản đang phân phối có camera lùi nhưng không có camera toàn cảnh 360 độ trong danh sách trang bị tiêu chuẩn.

Mitsubishi Xpander Cross 2026.

Động cơ 1.5L chưa thực sự mạnh khi chở đủ tải

Mitsubishi Xpander Cross 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp.

Cấu hình này đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, nhưng khả năng tăng tốc có thể là điểm khiến một số người dùng chưa hài lòng, đặc biệt khi xe chở đủ 7 người cùng hành lý. Khi cần vượt xe trên đường trường hoặc leo dốc dài, người lái có thể phải tăng vòng tua động cơ và tính toán khoảng trống an toàn kỹ hơn.

Hộp số tự động 4 cấp lạc hậu

Một hạn chế khác của Xpander Cross 2026 là hộp số tự động 4 cấp. Trong khi một số mẫu xe cùng phân khúc sử dụng hộp số vô cấp CVT hoặc hộp số tự động nhiều cấp hơn, mẫu xe của Mitsubishi vẫn duy trì cấu hình này. Hộp số 4 cấp có thể khiến động cơ hoạt động ở vòng tua cao trong một số tình huống tăng tốc.

Tuy nhiên, số cấp hộp số không phải yếu tố duy nhất quyết định độ bền, mức tiêu hao nhiên liệu hay sự êm ái. Người mua nên đánh giá tổng thể khả năng phản hồi chân ga, độ mượt khi chuyển số và chi phí bảo dưỡng trong quá trình sử dụng.

Trang bị trên Mitsubishi Xpander Cross 2026 chưa theo kịp thời đại.

Thiếu camera 360 độ, bất tiện với lái mới

Một trong những điểm đáng tiếc trên Mitsubishi Xpander Cross 2026 là xe không có camera toàn cảnh 360 độ trong danh sách trang bị tiêu chuẩn tại Việt Nam. Bù lại, theo thông số do Mitsubishi Motors Việt Nam công bố, mẫu xe này vẫn có camera lùi.

Trong khi đó, Xpander Cross 2023 từng được hãng áp dụng chương trình tặng camera toàn cảnh 360 độ, bên cạnh camera hành trình và các ưu đãi khác. Vì vậy, người mua xe đời mới có thể cảm thấy hụt hẫng khi một trang bị hỗ trợ quan sát hữu ích lại không còn xuất hiện trong danh sách trang bị tiêu chuẩn.

Dù camera 360 độ không thay thế kỹ năng quan sát trực tiếp, trang bị này vẫn có thể giảm bớt khó khăn khi xoay trở trong đô thị. Người mua nên kiểm tra khả năng lắp thêm camera 360 độ chính hãng hoặc giải pháp tương thích, đồng thời tính cả chi phí phát sinh nếu muốn bổ sung tính năng này.

Trang bị an toàn còn thiếu sót

Xpander Cross 2026 được trang bị 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe cũng có hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC.

Tuy nhiên, danh sách trang bị công bố chưa thể hiện đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường hay kiểm soát hành trình thích ứng. Các hệ thống này không thay thế người lái, nhưng có thể bổ sung khả năng hỗ trợ trong một số tình huống giao thông.

Người mua nên đối chiếu danh sách trang bị của Xpander Cross với các mẫu xe cùng tầm giá để xác định những tính năng nào thực sự cần thiết. Việc xe có nhiều hệ thống an toàn cơ bản không đồng nghĩa được trang bị đầy đủ công nghệ hỗ trợ lái chủ động.

Không gian hành lý hạn chế khi chở 7 người

Cấu hình 7 chỗ giúp Xpander Cross phục vụ gia đình đông người, nhưng khi hàng ghế thứ ba được sử dụng, khoang hành lý phía sau sẽ bị thu hẹp so với lúc gập hàng ghế này xuống. Đối với gia đình có trẻ nhỏ, việc mang theo xe đẩy, vali hoặc nhiều đồ dùng cho chuyến đi dài có thể khiến không gian chứa đồ trở thành vấn đề cần cân nhắc.

Trang bị thiếu hiện đại

Xpander Cross 2026 có màn hình giải trí 10 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Xe cũng có ghế lái chỉnh tay 6 hướng.

Dù đáp ứng các nhu cầu cơ bản, một số trang bị vẫn chưa đủ tiện dụng cho người dùng. Chẳng hạn, ghế lái chỉnh tay có thể kém thuận tiện hơn ghế chỉnh điện đối với người thường xuyên thay đổi tư thế ngồi. Kính cửa phía người lái có chức năng điều khiển một chạm, nhưng không phải toàn bộ các cửa đều có tính năng này.

Những khác biệt trên không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng di chuyển, nhưng có thể trở thành điểm trừ với người chuyển từ một mẫu xe có nhiều tiện ích điện tử hơn. Khách hàng nên trực tiếp trải nghiệm vị trí ngồi, tầm nhìn, thao tác điều khiển và các tính năng trên xe trước khi quyết định.

Nhược điểm từ hệ thống treo và phanh sau

Xpander Cross sử dụng hệ thống treo trước MacPherson, treo sau dạng thanh xoắn, phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Khoảng sáng gầm xe đạt 225mm, giúp xe có lợi thế khi di chuyển qua đường gồ ghề hoặc những đoạn đường có gờ cao.

Tuy nhiên, hệ thống treo và phanh này vẫn hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình phổ thông hơn là vận hành thể thao. Người mua nên đánh giá độ êm ái khi đi qua mặt đường xấu, độ ổn định khi vào cua và cảm giác phanh trong quá trình lái thử.

Việc sử dụng phanh tang trống phía sau không đồng nghĩa xe thiếu an toàn. Hiệu quả phanh còn phụ thuộc vào thiết kế tổng thể, lốp xe, tải trọng và các hệ thống điều khiển điện tử. Dù vậy, khách hàng quan tâm đến cấu hình phanh có thể đưa yếu tố này vào danh sách so sánh với các đối thủ.

Có nên mua Mitsubishi Xpander Cross 2026?

Mitsubishi Xpander Cross 2026 phù hợp với người cần một mẫu xe 7 chỗ gầm cao, phục vụ nhu cầu đi lại gia đình và có khả năng di chuyển trên nhiều loại đường. Tuy nhiên, mẫu xe này không phải lựa chọn tối ưu cho tất cả mọi người.

Những điểm cần cân nhắc gồm động cơ 1.5L chưa thực sự mạnh khi chở đủ tải, hộp số tự động 4 cấp, thiếu camera 360 độ, các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao còn hạn chế và không gian hành lý bị thu hẹp khi sử dụng đủ 7 chỗ.

Đặc biệt, người mua nên cân nhắc kỹ việc thiếu camera 360 độ nếu thường xuyên lái xe trong đô thị đông đúc hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm điều khiển xe kích thước lớn. Việc phải lắp thêm trang bị này cũng có thể làm tăng chi phí sau khi mua xe.