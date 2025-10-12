"Ngựa chiến" Kove 800X GT 2025 trình làng, trang bị thách thức mọi đối thủ!

Kove 800X GT là một mẫu xe mang đậm chất adventure-touring, chủ yếu phục vụ những người thường xuyên đi phượt, với những trang bị tối ưu mục đích này. Hiện tại, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Malaysia, tuy nhiên các phiên bản tương lai được cho biết sẽ được lắp ráp trong nước.

Ở phiên bản 2025, Kove trang bị cho 800X GT khối động cơ hai xi-lanh song song, làm mát bằng dung dịch, cam đôi DOHC với tám van, sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử EFI, dung tích 799 cc. Động cơ cho công suất 97 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn 80 Nm tại 7.500 vòng/phút. Xe truyền động tới bánh sau thông qua hộp số sáu cấp tích hợp quickshifter và ly hợp trượt, sử dụng truyền động bằng xích. Tốc độ tối đa được công bố lên đến 180 km/h.

Hệ thống treo trên xe đến từ thương hiệu KYB, với phuộc trước dạng upside-down đường kính 49 mm có trang bị bộ giảm chấn lái và có thể điều chỉnh tải trước. Phuộc sau dạng monoshock, điều chỉnh được độ nén và tải trước, đồng thời được tích hợp bình dầu phụ.

Hệ thống phanh bao gồm hai đĩa phanh thủy lực ở bánh trước kết hợp với heo phanh 4 piston đối xứng gắn kiểu radial, trong khi bánh sau sử dụng một đĩa phanh đơn với heo phanh một piston. Hệ thống ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn. Xe sử dụng vành nan hoa quen thuộc với kích thước 19 inch cho phía trước và 17 inch phía sau, sử dụng lốp CST với kích thước 110/80 cho bánh trước và 150/70 cho bánh sau.

Về công nghệ, xe được trang bị các chế độ lái đa dạng gồm: Eco, Rain, Sport và Off-Road, đi kèm hệ thống kiểm soát lực kéo. Ngoài ra, xe còn có tính năng sưởi ấm yên và tay lái, cùng với cổng sạc USB loại A và C. Tổng trọng lượng của xe là 195 kg, bình xăng dung tích 22 lít, và chiều cao yên ở mức 826 mm, phù hợp cho hầu hết người lái ở châu Á.

Giá bán của Kove 800X GT 2025 tại thị trường Malaysia là 48.888 ringgit - khoảng 305 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Đặc biệt, 20 khách hàng đầu tiên khi mua Kove 800X GT sẽ được tặng kèm một bộ hành lý gồm một thùng chứa lớn phía sau và hai thùng hông hoàn toàn miễn phí.