Mazda CX-8 có mức tiêu thụ nhiên liệu ra sao?

Mazda CX-8 mặc dù mới ra mắt tại Việt Nam vào năm 2019 nhưng với lợi thế về thiết kế, công nghệ cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc… đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dùng. Và mức tiêu hao nhiên liệu của CX8 theo thông tin từ nhà sản xuất và con số thực tế của một số chủ xe đã từng sử dụng.

Cụ thể, theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe Mazda CX-8 theo từng điều kiện vận hành như sau: Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị: 9 (L/100km) / Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị: 5.7 (L/100km) và mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp: 7.5 (L/100km).

Theo đánh giá của một số chủ xe đã từng sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu của CX8 trên đường trường thực tế khoảng 9L/100KM. Còn đi trong thành phố phải khoảng 13-15L, 12L/100km với đường hỗn hợp (80% đô thị, 20% đường trường)

New Mazda CX-8 được trang bị khối động cơ xăng SkyActiv-G, dung tích 2.5L, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Đi cùng đó là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn đầu 2 bánh hoặc 4 bánh, tùy phiên bản.

Công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) lần đầu tiên được trang bị trên New Mazda CX-8 cùng tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist, giúp xe vận hành êm ái và dễ dàng vượt qua các địa hình khó như bùn lầy, mang đến trải nghiệm lái thú vị.

Theo đó, hãng xe Mazda đã trang bị hệ thống i-Activsense giúp người dùng tự tin trên mọi hành trình cũng như tối ưu được khả năng tiêu hao nhiên liệu của xe. Đặc biệt, khi kết hợp cùng công nghệ SkyActiv chính là yếu tố giúp quá trình vận hành xe được tối ưu hiệu quả hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Trong đó, động cơ SkyActiv – G sẽ giúp cải thiện mô-men xoắn ở tốc độ thấp và trung bình, từ đó giảm tiêu hao nhiên liệu đáng kể. Hộp số SkyActiv – Drive cũng giúp xe chuyển số nhanh và êm ái, đồng thời hỗ trợ điều khiển xe chủ động hơn. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp xe giảm mức tiêu hao nhiên liệu.

Bên cạnh đó, thân xe SkyActiv – Body giúp nâng cao khả năng khí động học đạt tiêu chuẩn an toàn hàng đầu cũng giúp xe giảm tiêu thụ nhiên liệu. Ngoài ra, một yếu tố giúp Mazda CX-8 giảm mức tiêu hao nhiên liệu chính là khung gầm liền khối.

Việc sử dụng kết cấu này giúp trọng lượng xe nhẹ hơn đáng kể, đây sẽ là yếu tố giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn và khả năng tăng tốc nhanh hơn. Qua đó, giúp người dùng không quá đau đầu về chi phí tiêu thụ nhiên liệu của Mazda CX-8 trong quá trình sử dụng.

Có lẽ chính vì ưu điểm lớn này mà trong suốt nhiều năm liên tiếp, Mazda CX-8 đều được EPA công nhận là mẫu xe bảo vệ môi trường của năm khi có chỉ số tiêu thụ năng lượng ít nhất tại Mỹ. Nếu đang tìm kiếm một chiếc SUV/Crossover 7 chỗ với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu cùng những trải nghiệm vượt trội về khoang nội thất, ngoại hình lẫn trải nghiệm vận hành thì Mazda CX-8 là một gợi ý không nên bỏ qua.’

Ngoài ra, Từ bản Premium, New Mazda CX-8 sẽ được trang bị tiêu chuẩn gói an toàn chủ động i-Activsense với các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, đèn pha thích ứng,...

Gói an toàn i-Activsense trên Mazda CX-8 còn được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe (Cruising & Traffic Support). Ngoài ra, tất cả phiên bản cũng được trang bị cảm biến áp suất lốp mới. Bên cạnh đó là các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm: hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau,...