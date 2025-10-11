Loạt ô tô đáng chú ý vừa ra mắt thị trường Việt

Trong tháng trước, thị trường ô tô Việt Nam đã chào đón bốn mẫu xe mới, trong đó nổi bật là Skoda Slavia - mẫu xe lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam. Ba mẫu xe còn lại chủ yếu là các phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ, với mức giá dao động từ 468 triệu đồng đến 2,789 tỷ đồng.

Skoda Slavia

Skoda Slavia là mẫu sedan cỡ B được lắp ráp trong nước, có ba phiên bản giá từ 468 đến 568 triệu đồng. Phân khúc này vốn được xem là “đất vàng” về doanh số nhờ giá dễ tiếp cận, phù hợp với người mua xe lần đầu hoặc dùng cho dịch vụ.

Các đối thủ trực tiếp của Slavia gồm Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City, với doanh số chủ yếu tập trung vào các mẫu lắp ráp trong nước. Cuộc đua hiện nay trong nhóm sedan cỡ B chủ yếu xoay quanh trang bị và trải nghiệm lái, thay vì cạnh tranh về giá.

Mitsubishi Xpander

Vào ngày 22/9, Mitsubishi cũng đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu MPV Xpander. Phiên bản mới này được cải tiến về thiết kế ngoại thất và công nghệ, bao gồm màn hình giải trí lớn hơn, bảng đồng hồ hiện đại hơn, cùng khả năng kết nối không dây với Apple CarPlay và Android Auto.

Giá bán của Mitsubishi Xpander tăng nhẹ 1 triệu đồng, hiện dao động từ 659 triệu đến 699 triệu đồng cho hai biến thể cao cấp nhất là Xpander AT Premium và Xpander Cross. Trong phân khúc MPV phổ thông, mẫu Xpander hiện đang dẫn đầu thị trường với hơn 31% thị phần sau 8 tháng đầu năm 2025, theo sau là Toyota với 30,8% và Kia với 16,5%.

Mercedes EQB 2025

Hãng xe sang Đức Mercedes cũng đã giới thiệu bản nâng cấp giữa chu kỳ của mẫu crossover điện EQB tại Việt Nam. Phiên bản mới có giá 2,309 tỷ đồng, tăng 20 triệu đồng so với phiên bản trước. EQB 2025 được tinh chỉnh thiết kế lưới tản nhiệt và vành 19 inch mới, cùng với nội thất được thiết kế lại nhằm nâng cao tính thẩm mỹ.

Đặc biệt, Mercedes đã bổ sung công nghệ an toàn với hệ thống phanh phòng ngừa va chạm. Hiện tại, EQB là một trong năm dòng xe thuần điện của Mercedes tại Việt Nam nhằm giúp hãng dẫn đầu về số lượng xe điện trong phân khúc hạng sang, trong khi các đối thủ như BMW và Audi mới chỉ có ba sản phẩm.

Mini Countryman JCW 2025

Cũng trong tháng 9, phiên bản hiệu suất cao JCW của dòng Countryman đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Được nhập khẩu từ Anh, mẫu xe này có giá 2,789 tỷ đồng, trở thành phiên bản đắt nhất và mạnh nhất của dòng Countryman.

Mẫu xe này được trang bị động cơ tăng áp kép dung tích 2 lít cho công suất lên tới 317 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với mức giá gần 2,8 tỷ đồng, MINI Countryman JCW không phải là lựa chọn phổ biến, thường được xem là xe thứ hai hoặc thứ ba của chủ sở hữu. Với phong cách thể thao và mức giá cao, Countryman JCW không hướng đến số đông mà thường là “xe chơi” của người dùng yêu thích cá tính và hiệu năng.