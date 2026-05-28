Xe ga Honda Click 160 hoàn toàn mới rục rịch ra mắt?

Một số nguồn tin cho thấy, xe ga Honda Click 160 2026 hoàn toàn mới nhiều khả năng sắp được trình diện tại thị trường Indonesia.

Nguồn tin này dựa trên phân tích mã xe mới xuất hiện trong hệ thống NJKB tại Jakarta, Indonesia. Đây là hệ thống dữ liệu phục vụ đăng ký và định giá xe trước khi mở bán chính thức. Giới thạo xe đồn đoán rằng, đây chính là tín hiệu quan trọng về ngày ra mắt Click 160 mới.

Hai mã xe được phát hiện gồm X1H02N32L1 AT và X1H02N32L3 AT. Nhiều khả năng đây là hai phiên bản CBS và ABS quen thuộc của Honda Click 160. Trong đó, mã L3 được cho là phiên bản ABS, còn L1 là bản CBS tiêu chuẩn. Trước đó, mã K2SM cũng từng được nhắc đến như mã nội bộ của Click 160 đời 2026. Tuy nhiên, việc thay đổi mã dự án chưa chắc đồng nghĩa với một thế hệ hoàn toàn mới.

Theo nhiều dự đoán, Honda Click 160 2026 có thể chỉ là bản nâng cấp nhẹ về ngoại hình. Các thay đổi chủ yếu sẽ tập trung ở dàn áo, tem xe, phối màu và thiết kế đèn. Honda được cho là sẽ làm sắc nét hơn kiểu dáng để tăng tính thể thao và hiện đại. Xe nhiều khả năng vẫn dùng động cơ eSP+ 160cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch.

Một số tinh chỉnh kỹ thuật nhỏ có thể xuất hiện để cải thiện trải nghiệm vận hành. Dù không phải bản “lột xác” toàn diện, đây vẫn là bản nâng cấp quan trọng với dòng xe tay ga chủ lực của Honda tại Indonesia.