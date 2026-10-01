Mẫu xe EREV Volkswagen ID.Era 8X mới ra mắt có những trang bị gì?

Volkswagen ID.Era 8X vừa lộ diện trước khi mở bán tại Trung Quốc. Mẫu SUV 5 chỗ sử dụng hệ truyền động EREV, có thể chạy thuần điện tới 451 km theo CLTC và đạt tổng phạm vi hoạt động 1.602 km khi kết hợp động cơ xăng cùng bộ pin.

Volkswagen ID.Era 8X là mẫu SUV cỡ trung - lớn thuộc dòng sản phẩm ID.Era dành cho thị trường Trung Quốc. Xe được định vị dưới ID.Era 9X, đồng thời chuyển sang cấu hình 5 chỗ thay vì 6 chỗ như đàn anh. Mẫu xe bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 28/9 và dự kiến chính thức bán ra tại Trung Quốc vào ngày 12/10/2026.

Volkswagen ID.Era 8X vừa lộ diện trước khi mở bán tại Trung Quốc.

Giá bán chính thức sẽ được công bố tại thời điểm mở bán. ID.Era 8X sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt: 5.020 x 1.997 x 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. So với ID.Era 9X, mẫu xe mới ngắn hơn 187 mm và có chiều dài cơ sở ngắn hơn 100 mm, nhưng vẫn giữ nguyên chiều rộng gần 2 m.

Ngoại hình xe kế thừa nhiều đường nét từ ID.Era 9X. Phía trước nổi bật với dải đèn LED định vị "Universal Light Wings" kéo dài theo phương ngang, kết hợp cụm đèn tạo hình chữ L. Cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng cấu trúc "Six-Core High-Energy Grid" với 6 bóng đèn bố trí theo chiều dọc. Hệ thống có thể tạo hiệu ứng ánh sáng tuần tự khi người dùng mở hoặc khóa xe.

ID.Era 8X sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt: 5.020 x 1.997 x 1.750 mm.

Phía sau là dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng thân xe, kết hợp logo Volkswagen phát sáng. Nhiều chi tiết ngoại thất như ốp vòm bánh, hốc gió và gương chiếu hậu được sơn đen bóng, tạo tương phản với thân xe. Khoang cabin ID.Era 8X tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại của dòng ID.Era. Điểm nhấn là màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình W-HUD.

Xe còn có hệ thống Smartsurface dạng màn hình cảm ứng được tích hợp vào khu vực cửa. Nội thất sử dụng ghế bọc da Nappa, trong khi các phiên bản cao cấp được bổ sung chức năng sưởi, thông gió và massage cho ghế trước và sau. Một chi tiết đáng chú ý khác là tủ lạnh thông minh dung tích 12 lít, có thể mở từ cả hàng ghế trước lẫn phía sau.

Hệ truyền động EREV, chạy điện tối đa 451 km

Phía sau là dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng thân xe, kết hợp logo Volkswagen phát sáng.

Khác với những mẫu xe mang logo ID thuần điện, ID.Era 8X sử dụng công nghệ EREV (Extended-Range Electric Vehicle). Xe trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp thuộc họ EA211 với công suất tối đa 141 mã lực.

Động cơ này đóng vai trò máy phát điện, trong khi mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động. Xe có cả cấu hình một cầu và hai cầu. Volkswagen cung cấp hai lựa chọn pin 51,1 kWh và 65,2 kWh. Theo chu trình CLTC, phiên bản pin nhỏ có phạm vi hoạt động thuần điện hơn 340 km, trong khi bản pin lớn đạt hơn 400 km.

ID.Era 8X sử dụng công nghệ EREV (Extended-Range Electric Vehicle).

Thông tin mới nhất cho thấy phiên bản 65,2 kWh có thể đạt 451 km thuần điện và tổng phạm vi hoạt động lên tới 1.602 km khi kết hợp năng lượng từ pin với nhiên liệu. Các con số trên được đo theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc nên phạm vi sử dụng thực tế có thể thấp hơn tùy điều kiện vận hành.

Khung gầm "thảm bay", hỗ trợ lái bằng LiDAR

ID.Era 8X được phát triển trên nền tảng khung gầm kỹ thuật số Xingyun, kết hợp hệ thống điều khiển VMC có khả năng điều chỉnh các thông số vận hành trong thời gian tính bằng mili giây. Xe còn được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng cùng công nghệ dự đoán mặt đường.

Hệ thống có thể nhận diện điều kiện mặt đường phía trước để chủ động điều chỉnh hệ thống treo, tạo cảm giác vận hành êm ái hơn. Về công nghệ hỗ trợ lái, ID.Era 8X sử dụng giải pháp Momenta R7 World Model với LiDAR 192 kênh cùng 26 cảm biến, hỗ trợ các tính năng dẫn đường tự động trên cao tốc và trong đô thị, bên cạnh khả năng hỗ trợ đỗ xe.

Theo hãng, mẫu SUV này đã trải qua hơn 1 triệu km thử nghiệm trên đường và thêm khoảng 500.000 km thử nghiệm độ bền địa hình, bao gồm điều kiện nhiệt độ cao và lạnh khắc nghiệt. ID.Era 8X trước mắt được phát triển dành cho thị trường Trung Quốc. Volkswagen chưa xác nhận kế hoạch đưa mẫu xe này tới Việt Nam.

Tại Việt Nam, Volkswagen đang có kế hoạch giới thiệu dòng ID.Era 9X. Nếu mở rộng danh mục sản phẩm ID.Era trong tương lai, ID.Era 8X có thể là lựa chọn đáng chú ý nhờ cấu hình 5 chỗ, công nghệ EREV và khả năng di chuyển kết hợp hơn 1.600 km. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khả năng và chưa phải kế hoạch phân phối chính thức của Volkswagen.