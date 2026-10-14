Volkswagen nhận cọc dòng xe mới tại Việt Nam

Volkswagen Việt Nam bắt đầu nhận đặt hàng Tiguan và Tayron thế hệ mới, với giá từ 1,339 tỷ đồng. Hai mẫu SUV dự kiến bàn giao từ cuối tháng 11/2026, trong đó Tiguan hướng đến khách hàng cần xe 5 chỗ, còn Tayron cạnh tranh ở nhóm SUV 7 chỗ với giá gần 2 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất.

Bước sang thế hệ thứ ba, Volkswagen Tiguan được thay đổi về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm vận hành. Mẫu xe dự kiến có hai phiên bản Style và R-Line, cùng sử dụng động cơ 1.4 TSI. Giá bán tại thị trường Việt Nam lần lượt là 1,339 tỷ đồng và 1,499 tỷ đồng.

Volkswagen Việt Nam bắt đầu nhận đặt hàng Tiguan và Tayron thế hệ mới.

Sự xuất hiện của Tiguan mới được kỳ vọng thu hút những khách hàng đang cân nhắc SUV châu Âu trong tầm giá hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về trang bị và khác biệt giữa hai phiên bản vẫn là những yếu tố cần chờ đợi để đánh giá sức hấp dẫn của mẫu xe này.

Cùng với Tiguan, Volkswagen Tayron mới được đưa về Việt Nam với cấu hình 7 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần thêm không gian cho người ngồi và hành lý. Tayron có hai phiên bản Style và R-Line. Bản Style sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.4 TSI, giá dự kiến 1,639 tỷ đồng; trong khi bản R-Line trang bị động cơ 2.0 TSI, giá dự kiến 1,939 tỷ đồng.

Tiguan mới được kỳ vọng thu hút những khách hàng đang cân nhắc SUV châu Âu.

Với mức giá này, Tayron R-Line sẽ là lựa chọn dành cho khách hàng có ngân sách gần 2 tỷ đồng và ưu tiên một mẫu SUV 7 chỗ thương hiệu Đức. Khả năng cạnh tranh của xe sẽ phụ thuộc đáng kể vào trang bị thực tế, không gian hàng ghế thứ ba và những công nghệ được Volkswagen cung cấp tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, cả hai mẫu SUV được phân phối với 09 lựa chọn màu ngoại thất và 01 màu nội thất, mở rộng khả năng cá nhân hóa dành cho khách hàng.