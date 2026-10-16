Volkswagen Tiguan thế hệ mới nhận cọc, lộ mức giá bán tại Việt Nam

Một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc sớm cho mẫu SUV Volkswagen Tiguan 2026 thế hệ mới. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, xe tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và phân phối với hai phiên bản chính là Style và R-Line.

Mức giá dự kiến được phía đại lý đưa ra cho phiên bản Tiguan Style là 1,339 tỷ đồng, trong khi phiên bản Tiguan R-Line có giá khoảng 1,499 tỷ đồng. Khách hàng muốn đặt mua sớm có thể cọc tiên phong 50 triệu đồng.

Mẫu SUV Volkswagen Tiguan 2026 thế hệ mới bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam.

Hiện Volkswagen Việt Nam chưa công bố thông tin về thời điểm ra mắt, giá bán cũng như cấu hình dành cho thị trường trong nước. Vì vậy, các thông tin trên chỉ có thể tham khảo và có thể thay đổi khi xe được giới thiệu chính thức.

Thế hệ thứ ba của xe ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2023, mang đến sự thay đổi toàn diện từ thiết kế cho đến công nghệ bên trong khoang cabin. Xe được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm MQB Evo. Ở cấu hình trục cơ sở tiêu chuẩn, Tiguan mới có chiều dài cơ sở 2.681 mm. Đây là thông số của phiên bản 5 chỗ, khác với Tiguan Allspace bản 7 chỗ từng được phân phối tại Việt Nam.

Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn LED thanh mảnh, dải đèn chạy ngang và lưới tản nhiệt thu nhỏ. Cản trước có tạo hình mới, trong khi phía sau sử dụng dải đèn nối liền hai bên, tạo điểm nhận diện cho thế hệ này.

Khoang lái là một trong những khu vực thay đổi rõ rệt. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm có kích thước lên tới 15 inch, tùy phiên bản còn có màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Volkswagen Việt Nam chưa công bố thông tin về thời điểm ra mắt.

Volkswagen cũng chuyển cần số lên cột vô-lăng, giải phóng không gian tại khu vực điều khiển trung tâm. Vị trí này được bố trí núm xoay để người lái thao tác với chế độ vận hành và một số chức năng giải trí.

Các thông số về màn hình và trang bị kể trên thuộc cấu hình quốc tế. Danh sách thiết bị cụ thể trên hai phiên bản Tiguan dự kiến bán tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Không rõ khi về Việt Nam xe thế hệ mới sẽ được trang bị động cơ gì.

Tại thị trường quốc tế, xe có nhiều lựa chọn hệ truyền động, gồm động cơ xăng TSI, diesel TDI, hệ thống hybrid nhẹ và hybrid sạc ngoài (PHEV). Tùy cấu hình, xe còn có hệ thống treo thích ứng DCC Pro.

Ở thế hệ mới, Volkswagen Tiguan có bước chuyển biến đáng chú ý khi chuyển sang cấu hình 5 chỗ ngồi. Điểm thay đổi này khác biệt so với thế hệ Tiguan từng kinh doanh tại thị trường Việt Nam trước đây vốn sở hữu thiết kế 7 chỗ ngồi (Tiguan Allspace). Để thay thế cho khoảng trống ở phân khúc SUV 7 chỗ, hãng xe Đức dự kiến sẽ giới thiệu mẫu Volkswagen Tayron với mức giá chào bán khoảng 1,639 tỷ đồng.

Khoang lái là một trong những khu vực thay đổi rõ rệt và sở hữu màn hình 10,25 inch.

Với mức giá dự kiến từ 1,339 tỷ đồng, xe có thể tạo ra thay đổi đáng kể về định vị so với thế hệ trước. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của mẫu SUV này sẽ phụ thuộc vào giá bán cuối cùng, trang bị thực tế và cấu hình được Volkswagen Việt Nam công bố trong thời gian tới.