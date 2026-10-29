Volkswagen ID X9 Era bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Mới đây, hình ảnh một chiếc Volkswagen ID. Era 9X được vận chuyển tại Việt Nam bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm. Dù toàn bộ ngoại thất được phủ bạt kín, thiết kế mâm xe đặc trưng vẫn phần nào lộ diện, làm dấy lên sự chú ý trước thời điểm mẫu SUV cỡ lớn này dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 10/2026.

Volkswagen cũng cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên được giới thiệu ID. ERA 9X sau khi mẫu xe ra mắt tại Trung Quốc. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ lớn với kích thước dài x rộng x cao lần lượt: 5.207 x 1.997 x 1.810 mm và trục cơ sở 3.070 mm.

Mẫu xe được cho là Volkswagen ID. Era 9X đang được vận chuyển tại Việt Nam.

Khoang nội thất được bố trí theo cấu hình 6 chỗ với không gian hướng đến nhóm khách hàng gia đình và doanh nhân. Điểm nhấn là hai màn hình 15,6 inch ở hàng ghế trước cùng màn hình giải trí 21,4 inch dành cho hàng ghế sau.

Ngoài ra, xe còn được trang bị ghế bọc da Nappa với nhiều tính năng như chỉnh điện, massage, sưởi, làm mát, đệm đỡ chân và chế độ "Zero Gravity" trên một số vị trí ghế. Hệ thống điều hòa tự động ba vùng, dàn âm thanh 3D 7.1.4 với 27 loa, đèn viền nội thất 255 màu, cửa sổ trời toàn cảnh, tủ lạnh trung tâm và hệ thống tạo hương thơm cũng xuất hiện trên mẫu SUV này.

Khác với xe thuần điện (BEV), hệ truyền động EREV sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi động cơ đốt trong chủ yếu đảm nhiệm vai trò phát điện, bổ sung năng lượng cho bộ pin khi cần thiết. Tại Trung Quốc, xe được trang bị hai mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), kết hợp động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt: 5.207 x 1.997 x 1.810 mm và trục cơ sở 3.070 mm.

Bộ pin dung lượng 65,2 kWh sử dụng kiến trúc điện áp 800V, cho phép sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 16,5 phút. Hai mô-tơ điện tạo ra tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Volkswagen công bố mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của xe ở mức 4,57 lít/100 km.

Theo hãng, mẫu SUV này có phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.651 km theo tiêu chuẩn CLTC sau khi sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu. Hãng cho biết công nghệ EREV giúp người dùng đáp ứng phần lớn nhu cầu di chuyển hằng ngày bằng điện, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng sạc trong các hành trình dài.

Trang bị an toàn trên xe nổi bật với gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, kết hợp dữ liệu từ cảm biến LiDAR phía trước, 12 camera và 12 cảm biến siêu âm. Xe sở hữu các tính năng thông minh như hỗ trợ di chuyển qua đường hẹp, ghi nhớ quãng đường lùi, đỗ xe tự động và công nghệ đánh lái bánh sau giúp xe xoay sở linh hoạt dù kích thước chiều dài vượt quá 5,2 m.

Khoang nội thất được bố trí theo cấu hình 6 chỗ với không gian hướng đến nhóm khách hàng gia đình.

Theo thông tin từ đại lý, Volkswagen ID. Era 9X có giá dự kiến 2,999 tỷ đồng, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, sản phẩm do liên doanh SAIC-Volkswagen nghiên cứu và phát triển. ID. ERA 9X đánh dấu bước mở rộng danh mục xe điện hóa của Volkswagen với công nghệ Extended Range Electric Vehicle (EREV).