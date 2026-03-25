Điểm sáng của Hyundai Tucson khi so kè với Mazda CX-5

Về ngoại thất

Hyundai Tucson 2026 cho thấy sự vượt trội rõ rệt ngay từ kích thước tổng thể. Xe sở hữu thông số 4.630 x 1.865 x 1.695 mm, lớn hơn đáng kể so với Mazda CX-5. Kích thước lớn hơn giúp Tucson mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau. Đây chính là một lợi thế của Tucson mà CX-5 khó sánh bằng trong cùng phân khúc.

Không chỉ lớn hơn, Tucson còn “lột xác” mạnh mẽ về thiết kế với triết lý Sensuous Sportiness (Thể thao nhạy cảm), mang phong cách tương lai và cá tính rõ nét. Trong khi Mazda CX-5 trung thành với ngôn ngữ KODO thiên về sự mềm mại và an toàn, Tucson lại nổi bật hơn nhờ lưới tản nhiệt tam giác độc đáo cùng dải đèn LED ban ngày ẩn trong mặt ca-lăng – chi tiết công nghệ cao mà CX-5 chưa có.

Ở phần thân xe, Tucson gây ấn tượng mạnh với các đường gân dập nổi sắc cạnh, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại và khỏe khoắn hơn so với kiểu tạo hình bo tròn quen thuộc của CX-5. Bộ mâm 17–19 inch thiết kế dạng cánh quạt cũng mang tính nhận diện cao, trong khi CX-5 sử dụng kiểu 5 chấu kép truyền thống, ít đột phá hơn.

Phần đuôi xe tiếp tục là điểm Tucson vượt trội khi được trang bị cụm đèn LED Parametric Jewel Hidden Lights mang tính thẩm mỹ và nhận diện cao. Thiết kế gạt mưa ẩn dưới cánh gió sau cũng là chi tiết tinh tế, giúp tổng thể xe gọn gàng và hiện đại hơn. Trong khi đó, CX-5 dù đã tinh chỉnh đèn hậu và cản sau nhưng vẫn thiên về sự an toàn, chưa tạo được dấu ấn công nghệ rõ rệt.

Đặc biệt, phiên bản Tucson N Line còn gia tăng chất thể thao với các chi tiết hầm hố, logo riêng và thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua, mang lại trải nghiệm thị giác mạnh mẽ hơn hẳn so với CX-5 – vốn không có phiên bản mang đậm DNA thể thao tương tự.

Có thể thấy, ở góc độ ngoại thất, Mazda CX-5 phù hợp với người dùng yêu thích sự tinh tế, trung tính. Trong khi đó, Hyundai Tucson 2026 lại chiếm ưu thế nhờ thiết kế phá cách, công nghệ chiếu sáng hiện đại và không gian rộng rãi hơn, hướng đến nhóm khách hàng trẻ trung, yêu thích sự khác biệt và trải nghiệm mới.

Về nội thất

Điểm sáng lớn nhất của Tucson nằm ở cách tiếp cận “công nghệ hóa” khoang lái. Xe trang bị cụm màn hình cong kép 12.3 inch nối liền, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Các trang bị này mang lại trải nghiệm hiện đại và liền mạch hơn hẳn so với CX-5, vốn vẫn sử dụng thiết kế màn hình truyền thống. Bên cạnh đó, thiết kế táp-lô dạng thác nước tích hợp cảm ứng hoàn toàn giúp Tucson tạo cảm giác cao cấp và tương lai, trong khi CX-5 vẫn giữ nhiều nút vật lý để tối ưu tính dễ sử dụng.

Tucson cũng nổi bật với hàng loạt tiện nghi cao cấp: cần số điện tử dạng nút bấm, âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360, sưởi/làm mát ghế và hệ thống đèn nội thất 64 màu. Đặc biệt, hệ thống bản đồ offline dành riêng cho thị trường Việt Nam là một lợi thế thực tế, giúp xe hoạt động ổn định mà không phụ thuộc Internet – điều mà CX-5 chưa có.

Trong khi đó, điểm mạnh của CX-5 lại nằm ở chất lượng hoàn thiện và cảm giác sang trọng theo hướng truyền thống. Nội thất xe sử dụng nhiều chi tiết ốp gỗ, mạ crom tinh tế, mang lại không gian ấm cúng và cao cấp. Ghế da toàn bộ, khả năng gập 4:2:4 linh hoạt cùng hệ thống điều hòa hai vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau giúp CX-5 ghi điểm về tính thực dụng và sự thoải mái cho gia đình.

Về trải nghiệm sử dụng, Tucson hướng đến sự tiện nghi và hiện đại với nhiều công nghệ hỗ trợ như Smart Cruise Control, Autohold, khởi động từ xa và cốp điện thông minh. Trong khi đó, CX-5 tập trung vào những tính năng quen thuộc nhưng bền bỉ như cruise control tiêu chuẩn, gạt mưa tự động, gương chống chói – phù hợp với người dùng đề cao sự ổn định và dễ làm quen.

Phiên bản Tucson N Line còn gia tăng chất thể thao với ghế phối da – vải, chỉ đỏ tương phản và các chi tiết kim loại, tạo cảm giác trẻ trung và khác biệt. Ngược lại, CX-5 giữ phong cách đồng nhất, lịch lãm, ít thay đổi về cá tính.

Nhìn chung, về nội thất, Hyundai Tucson 2026 chiếm ưu thế nhờ công nghệ hiện đại, thiết kế nội thất đột phá và nhiều tiện nghi cao cấp, phù hợp với người dùng trẻ, yêu thích trải nghiệm mới. Còn Mazda CX-5 lại nổi bật ở sự tinh tế, hoàn thiện chắc chắn và tính thực dụng, do đó là một lựa chọn an toàn cho nhóm khách hàng ưa sự ổn định và sang trọng truyền thống.

Về động cơ và trang bị an toàn

Hyundai Tucson 2026 ghi điểm nhờ dải động cơ Smartstream đa dạng, từ 1.6L Turbo mạnh mẽ, Diesel 2.0 giàu mô-men xoắn đến máy xăng 2.0 tiết kiệm, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Đi cùng là khung gầm mới giúp cải thiện đáng kể độ êm ái, giảm rung ồn và nâng cao trải nghiệm tổng thể. Trong khi đó, Mazda CX-5 vẫn trung thành với động cơ SkyActiv-G nhưng được tinh chỉnh để tăng hiệu suất đốt cháy và cải thiện mô-men xoắn ở dải tua thấp, mang lại cảm giác lái mượt mà và tự nhiên hơn.

Điểm sáng lớn của CX-5 nằm ở hệ thống G-Vectoring Control Plus, giúp kiểm soát động lực học tốt hơn khi vào cua, tạo sự ổn định và chính xác – phù hợp với người thích cảm giác lái “chắc tay”. Tuy nhiên, Tucson lại chiếm ưu thế ở tính linh hoạt và sức mạnh tổng thể, đặc biệt với tùy chọn động cơ Diesel và hộp số hiện đại như DCT 7 cấp hay tự động 8 cấp.

Về an toàn, Tucson 2026 vượt trội khi được trang bị gói Hyundai SmartSense với hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như giữ làn, cảnh báo và tránh va chạm điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và cruise control thông minh. Đáng chú ý, tính năng hỗ trợ tránh va chạm khi lùi/đỗ (PCA) lần đầu xuất hiện trong phân khúc giúp Tucson tạo khác biệt rõ rệt.

Mazda CX-5 cũng không hề kém cạnh với gói i-Activsense cùng các tính năng quen thuộc như cảnh báo điểm mù, camera 360, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ đỗ xe. Tuy nhiên, các trang bị của CX-5 thiên về tính tiêu chuẩn và ổn định, trong khi Tucson mang đến nhiều công nghệ chủ động và hiện đại hơn.

Như thế rõ ràng là Hyundai Tucson 2026 nổi bật với hệ truyền động đa dạng, công nghệ an toàn tiên tiến và trải nghiệm vận hành êm ái, hiện đại. Ngược lại, Mazda CX-5 giữ lợi thế ở cảm giác lái tự nhiên, độ ổn định cao và sự tin cậy quen thuộc – phù hợp với người dùng đề cao trải nghiệm lái thuần túy hơn là công nghệ.

Đánh giá chung

Nhìn tổng thể, Hyundai Tucson 2026 nổi bật với thiết kế phá cách, không gian rộng rãi, nội thất giàu công nghệ và hệ truyền động đa dạng đi kèm loạt tính năng an toàn tiên tiến, phù hợp với người dùng trẻ, yêu thích trải nghiệm hiện đại.

Trong khi đó, Mazda CX-5 2026 ghi điểm nhờ phong cách thiết kế tinh tế, nội thất hoàn thiện cao cấp cùng cảm giác lái ổn định, chắc chắn và dễ làm quen. Vì vậy, Tucson là lựa chọn nổi trội về công nghệ và sự mới mẻ, còn CX-5 phù hợp với những ai đề cao sự bền bỉ, thực dụng và giá trị sử dụng lâu dài.