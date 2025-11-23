Các hãng xe lớn hướng đến động cơ đốt trong thế hệ mới

Thay vì không khí ảm đạm cách đây chưa lâu, các hãng ô tô lớn lúc này trở nên rất lạc quan với nhiều dự án phát triển động cơ đốt trong tiên tiến dựa trên những thành tựu điện hóa và số hóa.

Nhiều hãng ô tô lớn đang mạnh dạn chứng minh động cơ đốt trong chưa hề hết thời thông qua việc tái định nghĩa và nâng cấp loại động cơ này để phù hợp với hệ truyền động điện hóa hybrid mới. Họ kỳ vọng, hàm lượng công nghệ điện hóa được tích hợp nhiều hơn sẽ tăng hiệu suất hoạt động, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tại Triển lãm Di chuyển Nhật Bản (JMS) 2025 đang diễn ra, Toyota gây chú ý khi giới thiệu cụm động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép hybrid hoàn toàn mới. Điều này cho thấy, hãng không chạy theo xu hướng thu nhỏ dung tích động cơ, hay chỉ tập trung vào điện khí hóa, mà chọn con đường cân bằng giữa sức mạnh truyền thống của máy xăng và hiệu quả của công nghệ hybrid.

Hình ảnh về khối động cơ hybrid thế hệ tiếp theo.

Động cơ V8 mới cũng sẽ là "đỉnh" trong dải sản phẩm động cơ Toyota vào thập kỷ tới. Cấu trúc tiên tiến sẽ cho phép các kỹ sư tinh chỉnh đặc tính vận hành phù hợp từng mục đích sử dụng, từ các mẫu xe thiên về hiệu suất nhiên liệu đến xe thể thao hiệu năng cao.

Cả Toyota và Lexus đều dự kiến sử dụng hệ truyền động hybrid với động cơ mới này, nhưng với cách tiếp cận khác nhau. Lexus tập trung vào độ tinh tế, khả năng vận hành mượt mà và sự thoải mái cao cấp.

Toyota, thông qua bộ phận Gazoo Racing (GR), nhấn mạnh vào hiệu năng và cảm giác lái giàu cảm xúc hơn. Toyota cũng đang phát triển thêm các phiên bản động cơ tăng áp 1.5L và 2.0L dành cho xe phổ thông hoặc xe thể thao cỡ nhỏ trong thời gian tới.

Tương tự đồng hương, Honda cũng vừa tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chơi động cơ đốt trong, với việc phát triển động cơ V6 hoàn toàn mới dành cho hệ thống hybrid thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Đây là nền tảng cho các mẫu xe hybrid cỡ lớn rất được chuộng tại thị trường Bắc Mỹ, vốn cần khả năng vận hành mạnh mẽ và kéo tải cao.

Hệ truyền động hybrid sử dụng động cơ V6 dành cho SUV cỡ lớn thế hệ tiếp theo của Honda.

Mặc dù chưa công bố thông số cụ thể, nhưng mục tiêu của Honda với nền tảng mới là nâng hiệu suất nhiên liệu thêm 30%, cải thiện khả năng tăng tốc hơn 10%. Honda cũng đang phát triển các động cơ 4 xi-lanh dung tích 1.5L và 2.0L dành cho xe hybrid, với các dòng xe thử nghiệm (prototype) đã có thể vận hành rất trơn tru.

Điểm chung giữa cả Toyota và Honda là sự kiên định trong việc giữ lại linh hồn của động cơ đốt trong, nhưng nâng cấp toàn diện về kỹ thuật để thích ứng với yêu cầu khí thải và xu hướng điện hóa. Cả hai đều sử dụng chiến lược động cơ với kết cấu dạng mô-đun, cho phép nhiều dòng xe chia sẻ đa số linh kiện, giúp đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu chi phí. Cả hai hãng còn kỳ vọng sự kết hợp giữa công nghệ mô-tơ điện và động cơ xăng truyền thống giúp các dòng ô tô mới giữ được bản sắc lái đặc trưng.

Để đảm bảo cách tiếp cận này thành công, Toyota đang hoàn thiện các loại hộp số tiên tiến cho phép duy trì cảm giác vận hành thể thao trên xe điện hóa. Về phần mình, Honda tập trung vào S+ Shift - giải pháp cho phép tạo ra cảm giác chuyển số "như thật" trên xe điện và xe hybrid. Theo kế hoạch, S+ Shift sẽ có mặt trên tất cả mẫu xe hybrid của Honda tới đây, bắt đầu với mẫu thể thao Prelude.

Các nhà sản xuất ô tô lớn sẽ tối ưu vận hành việc sản xuất ô tô tùy theo điều kiện mỗi thị trường.

Không chỉ các nhà sản xuất Nhật Bản, mà trong vài tháng gần đây, nhiều hãng xe khác như BMW hay Bentley, cũng tuyên bố tiếp tục đầu tư phát triển động cơ xăng mới, trong bối cảnh doanh số xe điện chững lại.

Porsche còn nộp bằng sáng chế cho động cơ xăng W18 tăng áp ba cấp (tri-turbo). Cấu trúc cực kỳ hiếm gặp này hứa hẹn mang lại công suất và độ êm vượt trội. Có thể thấy, sự trở lại của các loại động cơ đốt trong thế hệ mới hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên nơi những phát kiến mới về điện hóa và số hóa sẽ giúp các dòng ô tô chạy xăng thêm thân thiện môi trường và hoạt động hiệu quả hơn.