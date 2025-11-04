Mazda giới thiệu mẫu xe PHEV dùng động cơ xoay tại JMS 2025

Mẫu concept PHEV thể thao này có công suất 505 mã lực và phạm vi hoạt động 800 km. Mazda đã gây bất ngờ lớn khi giới thiệu mẫu concept Vision X-Coupé. Chiếc fastback kiểu dáng đẹp này không chỉ khẳng định cam kết của Mazda với động cơ đốt trong mà còn đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của động cơ Wankel (động cơ xoay Rotary) sau 13 năm vắng bóng.

Mẫu Vision X-Coupé sử dụng hệ thống plug-in hybrid (PHEV) kết hợp với động cơ rotary hai rô-to, cho công suất tổng cộng lên tới 505 mã lực. Đáng chú ý, động cơ Wankel dường như không chỉ đóng vai trò là bộ mở rộng phạm vi hoạt động (Range Extender) như trên mẫu MX-30 R-EV.

Mẫu xe Vision X-Coupé sử dụng hệ thống plug-in hybrid (PHEV).

Thay vào đó, nó được kết nối trực tiếp với bánh xe dẫn động, một thiết kế mà Lynk & Co cũng đang trang bị cho các mẫu xe của mình. Mẫu concept này hứa hẹn mang đến tầm hoạt động thuần điện 160km và tổng quãng đường 800 km. Hãng cũng tuyên bố động cơ này có thể chạy bằng nhiên liệu trung hòa carbon từ vi tảo, giúp giảm CO2.

Về mặt thiết kế, Vision X-Coupe thể hiện sự tiến hóa mới nhất của ngôn ngữ Kodo, đồng thời mang nhiều nét tương đồng với mẫu Mazda 3. Chiếc xe nổi bật với phần mũi dài, tỷ lệ cabin lùi về phía sau (cab-rearward), hốc bánh sau đầy đặn và kính chắn gió sau dốc đứng.

Phần đuôi xe có thể là chi tiết thiết kế lạ lùng nhất từng xuất hiện trên một chiếc Mazda

Phần đầu xe gây ấn tượng táo bạo với cản trước cùng màu thân xe, thay thế hoàn toàn cho lưới tản nhiệt năm điểm truyền thống. Đèn định vị ban ngày được thay bằng dải dọc thanh mảnh, kết hợp với đèn pha mỏng như khe hở và hốc hút gió hướng xuống, tạo nên vẻ ngoài tập trung và hung hãn.

Tuy nhiên, phần đuôi xe có thể là chi tiết thiết kế lạ lùng nhất từng xuất hiện trên một chiếc Mazda. Đèn hậu được "vẽ" một cách tối giản trên nắp cốp sau dốc, nằm hai bên một cốp sau nhỏ và kính chắn gió sau hình chữ U hẹp. Dù đẹp mắt, thiết kế này có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn phía sau của người lái.

Màn hình lớn được áp dụng vào trong mẫu xe Mazda Vision X-Coupe.

Khoang cabin của Mazda Vision X-Coupé vẫn giữ đúng tiêu chuẩn cao cấp của Mazda với phong cách thiết kế tối giản và tinh tế. Xe có cấu hình bốn ghế ngồi độc lập dạng ghế xô (bucket seats), được bọc da hai tông màu xám và xanh lá cây.

Người lái sẽ đối diện với vô lăng ba chấu hình tròn truyền thống và một bảng đồng hồ kỹ thuật số. Một màn hình thông tin giải trí rộng, lớn trải dài sang cả phía hành khách, trong khi bệ trung tâm được thiết kế cao bao bọc người ngồi trước và được đặt núm chuyển số hình quả bóng độc đáo.

Nội thất được thiết kế mang đậm chất tương lai.

Vision X-Coupé không chỉ là một concept thiết kế, nó còn là minh chứng cho việc Mazda đang nghiêm túc hồi sinh dòng xe thể thao rotary PHEV.