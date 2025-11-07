Đây là mẫu xe Nhật dùng động cơ lai rất được ưa chuộng tại Việt Nam

Về ngoại hình, XL7 Hybrid có ngoại hình không thay đổi nhiều so với bản trước. Ở phiên bản mới này xe được bổ sung màu ngoài thất kem-đen. Lưới tản nhiệt được thiết kế lại với logo lớn hơn, tạo ấn tượng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu bộ mâm hợp kim mới, đèn pha LED sắc sảo và các chi tiết trang trí mạ chrome.

Bước vào bên trong, không gian nội thất mang đến cảm giác hiện đại với màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, vô-lăng đa chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và một số trang bị mới như kiểm soát hành trình, đèn pha tự động kèm tính năng đèn chờ dẫn đường.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của XL7 mới chính là hệ thống hybrid. Xe được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L kết hợp với mô-tơ điện và pin lithium-ion, giúp tăng cường hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ này cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, cùng hộp số tự động 4 cấp.

Bộ pin của xe có dung lượng nhỏ, vì thế xe không có khả năng chạy thuần điện. Thay vào đó mô-tơ điện đóng vai trò hỗ trợ cho động cơ đốt trong, giúp xe khởi động nhanh, tăng tốc và chạy trớn. Trong điều kiện đường hỗn hợp, đồng hồ trên chiếc XL7 Hybrid báo mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 5,5 – 6,5 lít cho 100 km. Và nếu so sánh với chiếc xe cùng phân khúc, cùng dung tích động cơ nhưng không có Hybrid thì mức tiêu thụ phải tầm trên trên 8 lít cho 100km di chuyển.

XL7 Hybrid cho kết quả ấn tượng trên là bởi ngoài động cơ xăng được tối ưu thì xe còn được bổ sung bộ máy phát tích hợp khởi động (ISG) và pin Lithium-Ion. Bộ ISG có chức năng chuyển đổi động năng thành điện năng thông qua hệ thống phanh tái sinh để tích trữ lại năng lượng cho pin và ắc quy khi xe giảm tốc.

Công nghệ này tương tự mẫu Ertiga Hybrid đã được ra mắt trước đó. Đặc biệt, XL7 Hybrid còn được trang bị tính năng Idling Stop nhằm tối đa thời gian dừng nghỉ của động cơ xăng khi xe dừng chờ đèn giao thông hoặc di chuyển trong những cung đường đông đúc tại đô thị.

Một số tính năng đáng chú ý khác gồm có: hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, đèn tự động, đèn hướng dẫn "Guide me light", gương chiếu hậu gập điện, màn hình hiển thị đa thông tin (MID), hệ thống âm thanh 6 loa...

So với các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Stargazer X và Toyota Veloz Cross, xe thua thiệt về trang bị đặc biệt là gói an toàn chủ động. Và thời gian bảo hành cho pin Lithium-ion trên XL7 Hybrid lên đến 8 năm hoặc 160.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

XL7 Hybrid có 7 lựa chọn màu sắc ngoại thất khác nhau, trong đó 4 lựa chọn 1-tone màu gồm: Khaki, Đen, Xám, Trắng, cùng 3 lựa chọn 2-tone màu mới ấn tượng: Trắng ngà-Đen, Cam Đen và Trắng-Đen, với nóc xe và gương chiếu hậu được sơn đen tương phản với màu thân. Xe được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia với duy nhất một phiên bản.

Đánh giá

Dù vẫn còn kha khá nhược điểm nhưng với mức giá chưa đến 600 triệu cho một mẫu xe 7 chỗ nhập khẩu, Suzuki XL7 Hybrid vẫn là một lựa chọn “quá hời”. Mẫu SUV này hội tụ đầy đủ sự thực dụng cần có từ độ bền bỉ, không gian rộng rãi, tiện nghi đủ dùng đến khả năng vận hành khá tốt.

Với những lợi thế trên, Suzuki XL7 Hybrid sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng ưa thích một mẫu SUV gầm cao mạnh mẽ, có chi phí đầu tư lẫn chi phí sử dụng dễ chấp nhận.

Bảng giá niêm yết dòng xe Suzuki XL7 Hybrid như sau: