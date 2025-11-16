Ford khai tử động cơ dầu 2.0L Bi-turbo

Ford vừa đưa ra một thông báo quan trọng, xác nhận hãng sẽ chính thức loại bỏ động cơ diesel tăng áp kép (Bi-Turbo) 2.0L trên hai dòng xe chủ lực là Ranger và Everest kể từ năm 2026. Động thái này sẽ diễn ra trước tiên tại thị trường Australia và dự kiến sẽ sớm tác động đến các thị trường khác trong mạng lưới toàn cầu của Ford, bao gồm cả Việt Nam.

Nguyên nhân chính đằng sau quyết định này là để giảm độ phức tạp về mặt kỹ thuật của xe, qua đó tăng cường độ bền bỉ và giúp việc bảo trì, bảo dưỡng trở nên thuận lợi hơn. Trên thực tế, động cơ Bi-Turbo 2.0L của Ford đã vấp phải một số vấn đề kỹ thuật trong thời gian qua.

Nhiều chuyên gia cho biết, tại một số thị trường có khí hậu nóng ẩm như Đông Nam Á (bao gồm Philippines, Việt Nam, Thái Lan), động cơ này đã ghi nhận các sự cố. Đặc biệt là hiện tượng giảm hiệu suất sau một thời gian dài sử dụng, nhất là khi nhiên liệu đầu vào không đạt tiêu chuẩn Euro 6.

Để thay thế cho động cơ chủ lực này, Ford sẽ tập trung nâng cấp phiên bản động cơ diesel tăng áp đơn 2.0L hiện đang được trang bị trên các phiên bản cấp thấp của Ranger và Everest. Các cải tiến đáng chú ý bao gồm việc thay thế hệ thống phun nhiên liệu mới và sử dụng dây xích cam (timing chain) thay cho dây curoa, một nâng cấp được đánh giá cao về độ bền.

Cùng với đó, hộp số tự động 6 cấp lâu năm cũng sẽ được thay thế bằng hộp số 10 cấp hiện đang được sử dụng trên phiên bản Bi-Turbo. Những cải tiến này không chỉ giúp tăng độ bền tổng thể mà còn mang lại mức công suất cao hơn con số 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm hiện tại.

Ford sẽ công bố chi tiết về khối động cơ cải tiến này trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, nhiều khả năng công suất mới vẫn sẽ thấp hơn so với bản bi-turbo hiện nay, vốn đạt 210 mã lực và 500 Nm. Một số nguồn tin nội bộ cho biết, mức công suất mới có thể rơi vào khoảng 190 mã lực và 450 Nm mô-men xoắn.

Ford Ranger hybrid sạc ngoài (PHEV) sở hữu động cơ xăng EcoBoost 2.3L.

Song song với việc điều chỉnh danh mục động cơ diesel, Ford cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển dòng Ranger hybrid sạc ngoài (PHEV) với động cơ xăng EcoBoost 2.3L. Đây là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng mục tiêu điện hóa danh mục sản phẩm của hãng từ năm 2026 trở đi.

Ngoài ra, hãng xe Mỹ cũng có kế hoạch mở rộng phạm vi sử dụng động cơ diesel tăng áp V6 3.0L trên nhiều mẫu xe hơn. Đây là động cơ hiệu suất cao hiện có trên phiên bản Ranger Raptor và Wildtrak X ở một số quốc gia, nhưng chưa có mặt trên các dòng xe Ford tại thị trường Việt Nam. Lý do chủ yếu được cho là bởi rào cản thuế quan đối với các loại động cơ có dung tích lớn.