Ford hé lộ hình ảnh đầu tiên về mẫu bán tải điện mới

Ford vừa hé lộ thêm thông tin về một mẫu bán tải thuần điện cỡ trung dự kiến ra mắt vào năm 2027. Mục tiêu của hãng là mở rộng danh mục xe điện bằng sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn, đồng thời cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc bán tải điện phổ thông.

Dự án được xây dựng từ nền tảng mới, với cách tiếp cận tập trung vào tối ưu hóa chi phí sản xuất ngay từ khâu thiết kế khung gầm, hệ thống pin, điện tử đến quy trình sản xuất. Theo hãng, đây là yếu tố quan trọng để đạt mức giá khoảng 30.000 USD trước thuế và phí.

Ford vừa hé lộ thêm thông tin về một mẫu bán tải thuần điện cỡ trung.

Mẫu bán tải điện này sử dụng pin lithium iron phosphate dạng prismatic. Công nghệ pin LFP giúp giảm chi phí nhờ không sử dụng các vật liệu đắt đỏ như cobalt hoặc nickel. Ford cũng tích hợp cấu trúc pin vào khung và sàn xe nhằm tăng độ cứng vững, đồng thời mở rộng không gian cabin.

Hệ thống điện vận hành trên nền tảng pin 400V kết hợp mạng điện 48V, được hãng xem là giải pháp cân bằng giữa hiệu quả, chi phí và khả năng ứng dụng công nghệ. Ngoài ra, kiến trúc điện “zonal electrical” mới giúp giảm số lượng dây dẫn và hợp nhất các bộ điều khiển, từ đó đơn giản hóa quá trình lắp ráp.

Mẫu bán tải điện này sử dụng pin lithium iron phosphate dạng prismatic.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc Ford tập trung tối ưu khí động học cho thân xe và khu vực thùng hàng nhằm giảm lực cản gió, qua đó cải thiện phạm vi vận hành. Thiết kế mới hướng tới hiệu suất tổng thể thay vì chỉ chú trọng hình thức.

Hãng chưa công bố thông số chi tiết về công suất hay phạm vi hoạt động, nhưng một số nguồn tin cho biết khả năng tăng tốc có thể tương đương mẫu Mustang EcoBoost khi đo từ 0-100 km/h. Mẫu xe được định vị nằm giữa Maverick và Ranger về kích thước, với cabin rộng hơn Toyota RAV4, thùng hàng truyền thống phía sau và khoang chứa đồ phía trước.

Ford đã đầu tư gần 2 tỷ USD nâng cấp nhà máy tại Louisville, Kentucky.

Để đạt mục tiêu giá bán cạnh tranh, Ford đã đầu tư gần 2 tỷ USD nâng cấp nhà máy tại Louisville, Kentucky. Quy trình sản xuất mới được thiết kế nhằm tăng tự động hóa, giảm số lượng linh kiện và rút ngắn thời gian lắp ráp.

Những thay đổi này cho thấy chiến lược của Ford là đưa xe điện đến gần hơn với người mua phổ thông, thay vì chỉ tập trung vào các mẫu xe cao cấp. Nếu thành công, dự án có thể trở thành nền tảng cho nhiều dòng xe điện tiếp theo của hãng trong tương lai.