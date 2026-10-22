BYD Sealion 5 công bố giá bán từ 739 triệu đồng tại Việt Nam

BYD Sealion 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm. Khoang hành lý có dung tích 530 lít và mở rộng lên 1.482 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoại thất sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dragon Face, kết hợp đèn chiếu sáng LED, mâm hợp kim 18 inch và cụm đèn hậu LED kéo dài phía sau.

Nội thất có tông màu xám chủ đạo, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 và các tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng gia đình. Trên bản Premium, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, ghế lái chỉnh điện và ghế phụ tích hợp làm mát ba cấp độ. Các trang bị khác gồm sạc điện thoại không dây 15W, chìa khóa NFC và tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L công suất 3,3 kW.

BYD Sealion 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.735 x 1.860 x 1.710 mm.

Mẫu xe gia nhập phân khúc SUV hạng C, cạnh tranh với những cái tên như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory và Kia Sportage. Điểm khác biệt của Sealion 5 nằm ở hệ truyền động hybrid sạc ngoài, cho phép xe vận hành bằng điện trong những chuyến đi ngắn và sử dụng động cơ xăng khi cần di chuyển đường dài.

Xe sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng, dung tích 1.5L với mô-tơ điện. Tổng công suất đạt 214 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây. Động cơ xăng có tỷ số nén 16:1, hiệu suất nhiệt công bố 46,06%. Hệ thống truyền động điện EHS đạt hiệu suất lên đến 92%, phối hợp với bộ điều khiển tích hợp 7 trong 1 để quản lý hoạt động của hệ truyền động.

Theo hãng, Sealion 5 tiêu thụ 0,8 lít/100km khi pin đầy và 3,7 lít/100 km khi pin cạn, theo chuẩn NEDC. Trong đó, mức 3,7 lít/100km là thông số đáng chú ý hơn đối với người dùng muốn đánh giá khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi không thường xuyên sạc pin. Khi sạc đầy pin và đổ đầy bình xăng 52 lít, bản Premium có phạm vi di chuyển hơn 1.200 km theo chuẩn NEDC. Bản Essential đạt khoảng 1.150 km. Khả năng chạy thuần điện tương ứng hơn 110 km và khoảng 82 km.

Xe sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng, dung tích 1.5L với mô-tơ điện.

Với quãng đường di chuyển hằng ngày không quá lớn, người dùng có thể tận dụng chế độ chạy điện nếu sạc pin thường xuyên. Khi đi xa, động cơ xăng giúp xe tiếp tục hành trình mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống trạm sạc. Cả hai phiên bản hỗ trợ sạc AC công suất 3,3 kW. Bản Premium có thêm sạc nhanh DC 18kW, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 35 phút theo công bố của hãng.

Về an toàn, Sealion 5 có sáu túi khí, pin Blade và khung xe sử dụng 73% thép cường độ cao. Gói hỗ trợ lái ADAS gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo mở cửa.

Giá bán tạo sức ép trong phân khúc

Mức giá ưu đãi từ 659 triệu đồng giúp BYD Sealion 5 trở thành lựa chọn đáng chú ý trong nhóm SUV hạng C. Tuy nhiên, lợi thế của xe không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở khả năng kết hợp vận hành bằng điện với động cơ xăng, phù hợp với người dùng muốn giảm chi phí nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển sang xe thuần điện.

BYD áp dụng bảo hành xe sáu năm hoặc 150.000 km; pin, mô-tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện được bảo hành tám năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. BYD Sealion 5 vừa ra mắt tại Việt Nam với hai phiên bản Essential và Premium, giá niêm yết lần lượt 739 triệu đồng và 789 triệu đồng.

Trong giai đoạn đầu mở bán, 1.000 khách hàng đầu tiên được hưởng mức giá 659 triệu đồng cho bản Essential và 709 triệu đồng cho bản Premium. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan