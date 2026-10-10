BYD Sealion 5 chốt ngày công bố giá bán và ra mắt tại Việt Nam

BYD Sealion 5 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 21/10 tại TP.HCM, với hai phiên bản Essential và Premium. Mẫu SUV cỡ C sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc có phạm vi di chuyển kết hợp lên tới 1.200 km, giá dự kiến từ hơn 600 triệu đến dưới 790 triệu đồng.

Những chiếc xe đầu tiên đã xuất hiện tại Việt Nam trước thời điểm ra mắt chính thức. Đại diện BYD Việt Nam xác nhận mẫu xe mới sẽ được giới thiệu vào ngày 21/10 tại TP.HCM, và hiện các hệ thống đại lý trên toàn quốc cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc.

BYD Sealion 5 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 21/10 tại TP.HCM.

Khách hàng đặt cọc sớm được áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 100 triệu đồng. Sau khi cộng các chính sách hỗ trợ, giá Sealion 5 dự kiến khởi điểm ở mức hơn 600 triệu đồng và phiên bản cao nhất không vượt quá 790 triệu đồng.

Trao đổi với truyền thông, ông Võ Minh Lực - Giám đốc điều hành BYD Việt Nam - cho biết hãng đặt mục tiêu doanh số khoảng 500 xe Sealion 5 mỗi tháng. Đây là mục tiêu đáng chú ý khi mẫu xe đàn anh Sealion 6 đạt 1.083 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, theo số liệu do BYD Việt Nam công bố.

BYD Sealion 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm và khoảng sáng gầm 175 mm. Ngoại hình xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ Dragon Face quen thuộc của BYD. Phía trước là cụm đèn LED kết hợp đèn định vị ban ngày, trong khi thân xe sử dụng bộ mâm hợp kim đa chấu 18 inch đi cùng lốp 225/60 R18.

Phía sau được tạo hình tương đối đơn giản với dải đèn LED kéo ngang, cửa hậu kích thước lớn và đèn sương mù đặt thấp trên cản sau. Phiên bản Premium được trang bị thêm cốp điện. BYD Sealion 5 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, thấp hơn BYD Sealion 6 trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam.

Xe được trang bị công nghệ hybrid cắm sạc có phạm vi di chuyển kết hợp lên tới 1.200 km

Với chiều dài hơn 4,7 mét và trục cơ sở 2.712 mm, Sealion 5 được xếp vào nhóm SUV cỡ C, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX 5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR V, Jaecoo J7 và cả Sealion 6 cùng thương hiệu.

Sealion 5 được phân phối với hai phiên bản Essential và Premium. Khác biệt ngoại hình giữa hai bản không lớn, phần phân cấp chủ yếu nằm ở tiện nghi, công nghệ an toàn, dung lượng pin và khả năng sạc. Phiên bản Premium sử dụng màn hình trung tâm 12,8 inch, trong khi bản Essential được trang bị màn hình 10,1 inch. Ở bản Premium sử dụng màn hình trung tâm 12,8 inch, trong khi bản Essential được trang bị màn hình 10,1 inch.

Phiên bản Premium sử dụng màn hình trung tâm 12,8 inch.

Khoang lái của cả 2 phiên bản đều được thiết kế theo phong cách tối giản. Phía sau vô lăng ba chấu là bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Màn hình giải trí trung tâm trên bản Premium có kích thước 12,8 inch, trong khi bản Essential sử dụng màn hình 10,1 inch.

Xe có cấu hình 5 chỗ với ghế bọc da. Bản Premium được bổ sung ghế trước chỉnh điện và làm mát, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 8 loa cùng cốp điện. BYD Sealion 5 chốt ngày ra mắt Việt Nam, bản cao nhất dự kiến dưới 790 triệu đồng.

Một khác biệt đáng chú ý khác nằm ở khả năng sạc. Phiên bản Premium hỗ trợ sạc nhanh DC, trong khi Essential chỉ có sạc AC. Hai phiên bản cũng sử dụng bộ pin có dung lượng khác nhau, dẫn đến phạm vi chạy điện khác nhau.

Công nghệ DM i Super thế hệ mới.

Phiên bản Premium hỗ trợ sạc nhanh DC, trong khi Essential chỉ có sạc AC.

Sealion 5 sử dụng công nghệ DM i Super Hybrid thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng 1.5L, mô tơ điện và pin Blade. Tổng công suất đạt 214 mã lực. Phiên bản Premium có khả năng chạy thuần điện Khoảng 110 km theo chuẩn NEDC. Khi kết hợp động cơ xăng và mô tơ điện, phạm vi hoạt động được công bố đạt khoảng 1.200 km.

Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố là 0,8L/100km khi pin đầy và 3,7lít/100km khi pin ở mức thấp. Xe còn hỗ trợ tính năng cấp điện ra ngoài V2L công suất 3,3 kW và chìa khóa NFC Digital Key. Thông số chạy điện 110 km có thể trở thành một trong những yếu tố đáng chú ý của Sealion 5 đối với người dùng đô thị.

Tuy nhiên, tương tự các mẫu PHEV khác, hiệu quả sử dụng thực tế còn phụ thuộc đáng kể vào khả năng duy trì thói quen sạc pin của chủ xe. Nếu không thường xuyên cắm sạc, lợi thế về mức tiêu thụ nhiên liệu của cấu hình PHEV sẽ khó được khai thác đầy đủ.

BYD Sealion 5 có khoảng 20 tính năng an toàn, tuy nhiên nhóm công nghệ hỗ trợ lái nâng cao chủ yếu xuất hiện trên phiên bản Premium. Các trang bị đáng chú ý gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng thông minh, hỗ trợ ngăn lệch làn, cảnh báo tốc độ khi vào cua và camera 360 độ. Cụm radar phía trước cũng là một trong những chi tiết giúp nhận biết phiên bản Premium.

Việc tập trung ADAS, sạc nhanh DC và nhiều tiện nghi lên bản Premium cho thấy đây nhiều khả năng sẽ là phiên bản được BYD sử dụng để cạnh tranh trực tiếp về trang bị với các đối thủ SUV cỡ C đang bán tại Việt Nam.

Sealion 5 trở thành mẫu PHEV thứ tư của BYD tại Việt Nam, sau Sealion 6, Seal 5 và M9. So với Sealion 6, mẫu xe mới được định vị thấp hơn và hướng đến khoảng giá dễ tiếp cận hơn. Với mức giá sau ưu đãi thực tế nằm trong khoảng hơn 600 triệu đến dưới 790 triệu đồng như thông tin hiện tại, Sealion 5 sẽ chen vào vùng giá vốn đang có sự cạnh tranh mạnh của SUV cỡ B và cỡ C.

Tuy nhiên khác biệt của mẫu xe BYD nằm ở cấu hình PHEV, cho phép người dùng chạy điện trong những hành trình hàng ngày nhưng vẫn sử dụng động cơ xăng khi đi xa. Đây cũng là cách Sealion 5 tìm khoảng trống giữa xe xăng truyền thống, hybrid không cắm sạc và ô tô thuần điện.