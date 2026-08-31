Cận cảnh bán tải BYD Mako dùng chung nền tảng Sealion 6 đang bán tại Việt Nam

BYD Mako được phát triển trên nền tảng của Song Plus – dòng SUV tương đương BYD Sealion 6 đang bán tại Việt Nam. Phần đầu xe nổi bật bởi lưới tản nhiệt cỡ lớn. Phía sau là cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng, kết hợp các chi tiết ốp bảo vệ màu đen tạo vẻ khỏe khoắn. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch, lốp 235/60 R18 và có móc kéo dành cho rơ-moóc nhẹ hoặc mô tô nước.

Theo thông tin được công bố, BYD Mako dài khoảng 4,8 m. Cửa hậu thùng xe được trang bị trợ lực bằng lò xo khí, giúp việc đóng mở nhẹ nhàng hơn.

Bên trong khoang cabin, thiết kế cũng mang nhiều nét tương đồng với Song Plus. Xe có cụm đồng hồ kỹ thuật số cùng màn hình giải trí trung tâm dạng nổi, kích thước khoảng 15,6 inch. Hệ thống DiLink 100 được tích hợp, cung cấp nhiều tính năng tương tác và điều khiển các chức năng trên xe.

Về vận hành, BYD Mako sử dụng hệ truyền động DM (Dual Mode) thế hệ thứ năm. Hệ thống gồm động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp mô-tơ điện và bộ pin 12,9 kWh. Động cơ xăng cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 122 Nm, trong khi tổng công suất của hệ thống đạt 223 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm.

Phiên bản đầu tiên được trang bị hộp số DHT và hệ dẫn động cầu trước. Đây là điểm khá khác biệt khi Mako không sử dụng hệ dẫn động cầu sau hoặc 4WD như nhiều mẫu bán tải truyền thống. BYD cho biết hãng sẽ tiếp tục phát triển phiên bản 4WD, nhiều khả năng sử dụng thêm mô-tơ điện đặt ở cầu sau để tạo hệ dẫn động bốn bánh hoàn toàn bằng điện.

Để phù hợp với đặc tính của một mẫu bán tải, Mako sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau độc lập đa liên kết. Lò xo và giảm xóc cũng được gia cố nhằm đáp ứng tải trọng bổ sung từ hàng hóa trong thùng xe. Đáng chú ý, hệ thống động lực của Mako có khả năng tương thích với nhiên liệu ethanol, phù hợp với đặc thù thị trường Brazil.

Giá bán của BYD Mako dự kiến dao động từ 200.000 - 220.000 real Brazil, tương đương khoảng 1,0 - 1,1 tỷ đồng. Xe sẽ cạnh tranh với những mẫu bán tải đô thị như Fiat Toro.

Theo kế hoạch, BYD Mako sẽ mở bán tại Brazil từ tháng 9/2026. Giai đoạn đầu, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, trước khi chuyển sang sản xuất tại nhà máy Camaçari ở bang Bahia. Mẫu bán tải mới dự kiến được lắp ráp cùng Song Pro và Dolphin tại đây.