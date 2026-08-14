Bugatti giới thiệu siêu phẩm độc bản Destrier mang phong cách hiệp sĩ

Bugatti vừa giới thiệu Destrier, dự án xe độc bản mới nhất của bộ phận cá nhân hóa Solitaire. Mẫu hypercar này được phát triển dựa trên nền tảng Bolide, nhưng thay thế thiết kế đậm chất đường đua bằng phong cách thanh lịch, lấy cảm hứng từ những chiến mã từng đồng hành cùng các hiệp sĩ thời Trung cổ.

Đây là sản phẩm thứ ba của Solitaire sau Brouillard và F.K.P. Hommage. Dù vẫn sử dụng bộ khung monocoque bằng sợi carbon của Bolide, độc bản Destrier đã được tái thiết kế gần như toàn bộ phần ngoại thất. Điểm nhấn ở đầu xe là lưới tản nhiệt hình móng ngựa mở rộng, kết hợp các chi tiết mạ chrome kéo dài từ nắp ca-pô đến nóc xe.

Cụm đèn LED hình chữ X trên Bolide được thay thế bằng đèn pha dạng bầu dục với đồ họa mới, trong khi các khe hút gió và cánh hướng gió cũng được tinh giản nhằm tạo vẻ ngoài mềm mại hơn. Bugatti trang bị cho Destrier bộ mâm kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau, lớn hơn đáng kể so với loại 18 inch trên Bolide. Phần đuôi xe loại bỏ cánh gió khổng lồ và vây cá mập đặc trưng của mẫu xe đường đua, thay bằng cánh gió thấp kéo dài liền mạch với thân xe.

Bugatti vừa giới thiệu Destrier, dự án xe độc bản mới nhất của bộ phận cá nhân hóa Solitaire.

Khoang nội thất tiếp tục là nơi Bugatti thể hiện khả năng chế tác thủ công. Ghế ngồi và bảng điều khiển trung tâm được bọc da màu nâu, kết hợp vật liệu dệt 3D lấy cảm hứng từ trang phục thể thao cao cấp. Hãng xe Pháp còn đan xen các sợi đồng vào bề mặt nội thất để tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng.

Nhiều chi tiết như vô-lăng, cửa gió điều hòa hay tay nắm cửa được hoàn thiện bằng kim loại tạo vân thủ công, mô phỏng lớp giáp của các hiệp sĩ thời Trung cổ. Ẩn dưới lớp vỏ sang trọng vẫn là khối động cơ W16, dung tích 8.0L tăng áp bốn turbo quen thuộc, cho công suất 1.578 mã lực và kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh.

Khoang nội thất tiếp tục là nơi Bugatti thể hiện khả năng chế tác thủ công.

Bugatti chưa tiết lộ giá bán của Destrier. Tuy nhiên, với việc Bolide từng được sản xuất giới hạn 40 chiếc với mức giá khoảng 4,8 triệu USD tương đương hơn 127 tỷ đồng, giới chuyên môn dự đoán mẫu xe độc bản này có thể đắt hơn thêm vài triệu USD.

Theo kế hoạch, Bugatti Destrier sẽ ra mắt công chúng tại triển lãm Pebble Beach Concours d’Elegance trong khuôn khổ Monterey Car Week vào ngày 16/8 tới đây.