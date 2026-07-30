Bugatti xuất xưởng chiếc hypercar Mistral cuối cùng

Chiếc Bugatti W16 Mistral cuối cùng vừa rời dây chuyền lắp ráp tại Molsheim (Pháp), chính thức khép lại hành trình 20 năm của động cơ W16 8.0L tăng áp 4 turbo. Tuy nhiên, khối động cơ huyền thoại này vẫn có thể xuất hiện trên những mẫu xe độc bản dành cho giới sưu tầm.

W16 Mistral được giới thiệu vào năm 2022 với số lượng giới hạn 99 chiếc trên toàn cầu. Đây cũng là mẫu roadster cuối cùng sử dụng nền tảng Chiron trước khi Bugatti chuyển sang thế hệ siêu xe mới. Chiếc Bugatti W16 Mistral cuối cùng khép lại dây chuyền sản xuất sở hữu ngoại thất phối hai tông màu Pearl và Sparkle, trong khi khoang nội thất sử dụng da Magnolia kết hợp Grey Carbon Matt.

Chiếc Bugatti W16 Mistral cuối cùng vừa rời dây chuyền lắp ráp tại Molsheim (Pháp).

Nhiều chi tiết được hoàn thiện thông qua chương trình cá nhân hóa Sur Mesure, mang dấu ấn riêng của chủ sở hữu. Điểm nhấn nằm trên cần số khi biểu tượng chú voi nhảy, chi tiết quen thuộc lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà điêu khắc Rembrandt Bugatti được thay thế bằng hình đầu chim ưng chế tác từ nhôm.

Theo Bugatti, đây là chi tiết được thực hiện nhằm tôn vinh di sản Trung Đông của khách hàng. Hình tượng chim ưng cũng xuất hiện trên ốp cửa dưới dạng họa tiết thêu thủ công, trong khi bệ tỳ tay tích hợp tác phẩm pha lê do thương hiệu Lalique chế tác.

Xe trang bị khối động cơ W16, dung tích 8.0L 4 tăng áp, cho công suất 1.578 mã lực.

Ngoài ra, chữ ký của nhà sáng lập Ettore Bugatti xuất hiện trên nắp động cơ, tựa đầu ghế và bậc cửa bằng nhôm. Bên trong khoang lái còn có tấm plaque khắc dòng chữ “The last of its kind“, thể hiện đây là chiếc W16 Mistral thương mại cuối cùng được xuất xưởng.

Dưới nắp ca-pô, xe trang bị khối động cơ W16, dung tích 8.0L 4 tăng áp, cho công suất 1.578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600Nm, tương đương mẫu xe đường đua Bolide. Trước đó, một chiếc Mistral nguyên mẫu từng lập kỷ lục tốc độ 453,91 km/h, trở thành mẫu roadster nhanh nhất thế giới.

Hình tượng chim ưng cũng xuất hiện trên ốp cửa dưới dạng họa tiết thêu thủ công.

Dù W16 đã kết thúc vòng đời trên các mẫu xe thương mại, Bugatti cho biết động cơ này vẫn có thể tiếp tục xuất hiện trong những dự án chế tác độc bản thông qua chương trình Programme Solitaire. Các khách hàng đặc biệt có thể đặt chế tạo xe mới dựa trên khung gầm Chiron và số động cơ W16 còn lại, khiến kỷ nguyên W16 chưa hoàn toàn khép lại.

Việc dừng sản xuất Mistral cũng diễn ra không lâu sau khi Bugatti đưa vào hoạt động khu nhà máy mới mang tên La Manufacture. Đây sẽ là nơi sản xuất Bugatti Tourbillon – mẫu hypercar mở ra thế hệ mới với hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ V16 hút khí tự nhiên.