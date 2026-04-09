Đây là siêu phẩm Bugatti W16 Mistral làm riêng cho phái nữ

Mới đây, một chiếc Bugatti W16 Mistral đã thu hút sự chú ý khi sở hữu cấu hình cá nhân hóa “không giống ai” được lấy cảm hứng từ những cánh đồng oải hương tại Provence và đặc biệt được đặt theo tên con gái “Caroline” của chủ xe.

Ngoại thất xe gây ấn tượng mạnh với tông màu Lavender độc quyền, kết hợp các chi tiết sợi carbon lộ thiên pha sắc tím hiếm thấy trên cản trước, cản sau và ốp sườn. Bộ kẹp phanh cũng được sơn tím đồng bộ, tạo nên tổng thể khác biệt so với mọi chiếc Mistral từng xuất xưởng. Điểm nhấn đắt giá nhất của chiếc Bugatti W16 Mistral Caroline nằm ở mặt dưới cánh gió sau, nơi được sơn trắng, trang trí họa tiết hoa tím và dòng chữ “Caroline”, như một lời nhắn nhủ mang tính cá nhân rất rõ ràng.

Khoang nội thất tiếp tục thể hiện độ “chịu chơi” của chủ xe khi sử dụng da hai tông Blanc và Minuit, kết hợp sắc tím đậm cùng vật liệu carbon tím đồng nhất với ngoại thất. Họa tiết hoa thêu thủ công xuất hiện trên tựa đầu, tapi cửa và khu vực trung tâm, tạo nên sự xuyên suốt trong ngôn ngữ thiết kế.

Bên cạnh đó, chi tiết biểu tượng “Dancing Elephant” quen thuộc vẫn xuất hiện trên cần số, được đặt trong khối kính trong suốt, đặc trưng không thể thiếu của dòng Mistral. Là mẫu roadster cuối cùng sử dụng động cơ W16, dung tích 8.0L quad-turbo huyền thoại.

Mistral vốn được xem là “của để dành” trong giới sưu tầm. Tuy nhiên, thay vì giữ cấu hình nguyên bản để tối ưu giá trị bán lại, chủ nhân chiếc xe này lại lựa chọn cá nhân hóa sâu thông qua bộ phận Bugatti Sur Mesure. Theo nhà sản xuất, đây là một trong những chiếc xe thể hiện rõ nhất sự giao thoa giữa tay nghề thủ công, đổi mới và dấu ấn cá nhân của khách hàng.