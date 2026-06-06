Bugatti trình làng mẫu siêu xe W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince'

Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' là dự án đặc biệt của Chương trình cá nhân hóa Bugatti Sur Mesure. Chương trình cá nhân hóa Bugatti Sur Mesure ra mắt dự án độc bản của Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' (Sự trở lại của Hoàng tử bé).

Dự án này được triển khai từ tháng 10/2023, xe được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Le Petit Prince (Hoàng tử bé) của nhà văn nổi tiếng người Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Đội ngũ Sur Mesure đã xây dựng câu chuyện xoay quanh hình ảnh mặt trăng, bầu trời đêm và hành trình trở về Trái Đất của nhân vật Hoàng tử bé khi trưởng thành.

Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' đặc biệt có thể vượt mốc 10 triệu USD.

Jascha Straub - Giám đốc của Sur Mesure và cá nhân hóa cho biết: “W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' là một ví dụ tuyệt vời về những gì Sur Mesure có thể đạt được khi câu chuyện cá nhân của khách hàng được đặt vào trung tâm của quá trình sáng tạo”.

“Làm việc với khách hàng và nhóm CMF chuyên biệt của chúng tôi ở Berlin, do Sabine Consolini dẫn đầu, chúng tôi đã có thể biến tác phẩm văn học thành bức tranh tuyệt đẹp.”

Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' là một tác phẩm nghệ thuật về cá nhân hoá Sur Mesure.

Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' mang lớp sơn màu đồng đặc biệt.

Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' mang lớp sơn màu đồng đặc biệt, thay đổi nhiều trạng thái chiếu sáng, đi kèm các họa tiết ngôi sao bạc thực hiện thủ công đầy tinh tế. Theo Bugatti, tông màu này được phát triển tái hiện ánh sáng phản chiếu của mặt trăng trên bề mặt Trái Đất.

Khi thay đổi góc nhìn hoặc điều kiện ánh sáng, lớp sơn tạo ra hiệu ứng thị giác liên tục biến đổi, nổi bật những đường cong khí động học của W16 Mistral. Lưới tản nhiệt hình móng ngựa được giữ nguyên, logo macaron của Bugatti được mạ vàng, đồng thời các nan lưới cũng được thiết kế dạng đứng.

Nội thất của chiếc Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' được hoàn thiện với 2 tông màu da Terre d’Or, sáng và rực rỡ và Driftwood, tối và trầm lắng hơn. Trên các tấm ốp cửa bằng da Terre d’Or, các họa tiết thêu trên da thể hiện hình ảnh mặt trăng và các chòm sao, vốn là sự nâng cấp từ cuốn tiểu thuyết gốc.

Đặc biệt hơn, nhân vật "Bông hồng" trong truyện gốc cũng được chế tác bằng phương pháp 3D và điêu khắc trên một khối bạc nguyên chất, đặt tại khu vực cần số. Nắp khoang động cơ bằng chất liệu sợi carbon màu đồng, bên cạnh hình ảnh của "Hoàng tử bé" phiên bản trưởng thành và bông hồng. Phân cảnh kinh điển giữa Hoàng tử bé và con cáo cũng được trang trí bên dưới cánh gió.

Bugatti W16 Mistral vẫn được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ turbo, cho sức mạnh tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm. Đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây.

Tốc độ tối đa của các chế độ EB/Autobahn và Handling giới hạn ở 380 km/h. Đặc biệt tốc độ tối đa của W16 Mistral có thể đạt 420 km/h khi sử dụng chìa khóa chuyên dụng Speed Key của Bugatti. Vào tháng 11/2024, tại trung tâm thử nghiệm ATP Automotive Testing Papenburg, W16 Mistral đã lập kỷ lục trở thành mẫu xe mui trần nhanh nhất thế giới với vận tốc 453,91 km/h.

Lưới tản nhiệt hình móng ngựa được giữ nguyên, logo macaron của Bugatti được mạ vàng.

Bugatti W16 Mistral vẫn được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ turbo.

Có tổng cộng 99 chiếc Bugatti W16 Mistral trên toàn thế giới, mức giá khởi điểm khoảng 5 triệu USD, và W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' đặc biệt có thể vượt mốc 10 triệu USD bởi có quá nhiều tùy chọn cá nhân hoá.