Bộ đôi SUV Hyundai Tucson và Honda CR-V: Cuộc so kè nảy lửa

Trong phân khúc xe thể thao đa dụng (SUV) hạng C hiện nay, cả Hyundai Tucson và Honda CR-V đều có những lợi thế riêng. Tucson được phân phối với 3 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết dao động từ 769-989 triệu đồng. Honda CR-V có 4 phiên bản, giá niêm yết đắt hơn Tucson, với mức khởi điểm từ 936 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo lựa chọn mua sắm, chúng tôi so sánh khách quan hai mẫu SUV này trên một số tiêu chí như sau.

Về ngoại thất

Ở góc độ ngoại thất có thể thấy, Hyundai Tucson 2025 phù hợp với khách hàng trẻ yêu thích thiết kế cá tính. Trong khi đó, Honda CR-V 2025 hấp dẫn những người đề cao sự sang trọng, cân đối và không gian rộng rãi.

Trong thực tế Hyundai Tucson 2025 All New mang phong cách thiết kế táo bạo, đậm chất tương lai, Honda CR-V 2025 lại hướng đến vẻ thể thao cao cấp và tinh tế hơn. Tucson nổi bật nhờ ngôn ngữ “Sensuous Sportiness” (Thể thao gợi cảm) với lưới tản nhiệt tham số tràn viền, đèn LED ban ngày ẩn và các mảng khối cơ bắp rõ nét.

Còn Honda CR-V ghi điểm bằng mặt ca-lăng Polygon lưới tổ ong sơn đen kết hợp chi tiết chrome, tạo cảm giác chắc chắn và sang trọng. Về kích thước, CR-V 2025 nhỉnh hơn đôi chút với chiều dài 4.691 mm so với 4.630 mm của Tucson, còn Tucson lại có chiều cao lớn hơn, tạo dáng xe bề thế.

Hyundai Tucson mang phong cách mui bay cùng mâm 17–19 inch đa dạng, còn CR-V sử dụng mâm 18 inch đa chấu thiên về sự vững chãi.

Phần đuôi Tucson gây ấn tượng với đèn hậu LED hình tam giác nối liền dải đèn mảnh hiện đại, trong khi CR-V sở hữu đèn hậu LED chữ L sắc sảo, tinh tế.

Về nội thất

So sánh về khoang nội thất, Hyundai Tucson 2025 và Honda CR-V 2025 theo đuổi hai định hướng thiết kế khác nhau nhưng đều tập trung vào tính tiện nghi và công nghệ.

Hyundai Tucson gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế tương lai, các đường viền bạc liền mạch, cửa gió điều hòa ẩn và bố cục tối giản mang tính thẩm mỹ cao. Trong khi đó, nội thất CR-V hướng đến phong cách hiện đại, thực dụng, quen thuộc với cách bố trí tương đồng Honda Civic, đề cao sự dễ sử dụng.

Về công nghệ hiển thị, Tucson nổi trội hơn với tùy chọn đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm đặt thấp, còn CR-V sử dụng màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối không dây.Cả hai mẫu xe đều trang bị ghế da, ghế lái chỉnh điện và nhiều tiện ích hỗ trợ người lái, tuy nhiên Tucson có lợi thế với tính năng sưởi và làm mát ghế trước trên các bản cao.

Không gian hàng ghế sau của Tucson rộng rãi nhờ trục cơ sở lớn, trong khi CR-V đáp ứng tốt nhu cầu gia đình với điều hòa hai vùng và cửa gió sau tiêu chuẩn. Về khả năng chứa đồ, Tucson chiếm ưu thế với khoang hành lý lớn hơn và cốp điện thông minh, còn CR-V mang lại trải nghiệm cân bằng giữa tiện nghi, công nghệ và tính thực tế trong sử dụng hằng ngày.

Động cơ và tính năng an toàn

So sánh về hiệu năng và an toàn, Hyundai Tucson 2025 và Honda CR-V 2025 đều cung cấp trải nghiệm vận hành linh hoạt nhưng theo hướng khác nhau.

Hyundai Tucson nổi bật với ba tùy chọn động cơ Xăng 2.0L, Dầu 2.0L và Turbo 1.6L, trong đó bản Turbo trang bị ly hợp kép 7 cấp và dẫn động 4 bánh HTRAC, mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ và vận hành toàn diện. Honda CR-V sử dụng động cơ 1.5L Turbo kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước, tập trung vào sự mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và ổn định trong đô thị.

Về hệ thống treo và phanh, Tucson trang bị chuẩn để vận hành đa dạng, còn CR-V với treo MacPherson trước và liên kết đa điểm sau giúp giảm rung lắc tốt hơn trên địa hình gồ ghề.

Cả hai xe đều sở hữu công nghệ an toàn hiện đại, Honda CR-V 2025 trang bị gói Honda Sensing với các tính năng như phanh tự động, giữ làn và ga tự động thích ứng, trong khi Hyundai Tucson 2025 sử dụng hệ thống SmartSense bao gồm cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động.

Điểm đáng chú ý là Tucson chú trọng các cảm biến và hỗ trợ va chạm cơ bản. Còn Honda CR-V trang bị hệ thống Honda Sensing toàn diện với nhiều tính năng chủ động, mang lại mức độ an toàn và hỗ trợ lái cao hơn.

Đánh giá chung

Cả Hyundai Tucson và Honda CR-V đều có những điểm mạnh riêng, tùy theo sở thích mỗi người. Chọn Honda CR-V 2025 nếu bạn cần một chiếc SUV rộng rãi 5+2, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giữ giá tốt, phù hợp cho gia đình muốn xe sử dụng lâu dài.

Còn nếu bạn yêu thích thiết kế trẻ trung, nhiều công nghệ hiện đại, giá dễ tiếp cận hơn và động cơ đa dạng, kiểu cách trẻ trung thì Hyundai Tucson có lợi thế hơn.