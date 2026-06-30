BMW M4 Competition màu sơn độc, giá hơn 5,6 tỷ đồng

BMW M4 Competition phiên bản nâng cấp (LCI) với ngoại thất màu vàng Sao Paulo Yellow vừa xuất hiện tại Hà Nội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới yêu xe nhờ diện mạo nổi bật cùng cấu hình hiệu năng cao. Mức giá của mẫu coupe thể thao này được ước tính vào khoảng 5,6 tỷ đồng trước khi bổ sung các tùy chọn cá nhân hóa.

Mẫu xe BMW M4 Competition phiên bản nâng cấp (LCI) với ngoại thất màu vàng Sao Paulo Yellow.

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất trên chiếc xe là lớp sơn Sao Paulo Yellow – một trong những màu sắc đặc trưng của dòng BMW M, giúp mẫu coupe hiệu suất cao trở nên nổi bật giữa phố đông. Kết hợp với bộ mâm hợp kim đa chấu sơn đen, mui xe bằng sợi carbon và các chi tiết ngoại thất tối màu, tổng thể chiếc xe mang phong cách thể thao mạnh mẽ.

Xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu sơn đen.

Tổng thể chiếc xe mang phong cách thể thao mạnh mẽ.

Là phiên bản LCI, BMW M4 Competition sở hữu một số thay đổi đáng chú ý ở phần đầu xe. Cụm đèn chiếu sáng được thiết kế mới với dải đèn LED định vị ban ngày dạng hai nan dọc, thay thế kiểu đồ họa trước đây. Phía sau, đèn hậu sử dụng công nghệ laser với hiệu ứng ánh sáng hiện đại hơn, góp phần tăng khả năng nhận diện khi vận hành.

Khoang nội thất tiếp tục duy trì phong cách hướng đến người lái với màn hình cong.

Khoang nội thất tiếp tục duy trì phong cách hướng đến người lái với màn hình cong tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, đi kèm hệ điều hành BMW iDrive thế hệ mới. Xe cũng được trang bị vô-lăng thể thao bọc da tích hợp lẫy chuyển số, ghế ngồi ôm sát cơ thể cùng nhiều chi tiết trang trí bằng sợi carbon nhằm tăng tính thể thao.

BMW M4 Competition đến từ động cơ I6, dung tích 3.0L tăng áp kép, cho công suất 523 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 8 cấp M Steptronic, mang đến khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong khoảng 3,9 giây đối với bản dẫn động cầu sau.

Ghế ngồi ôm sát cơ thể cùng nhiều chi tiết trang trí bằng sợi carbon nhằm tăng tính thể thao.

Theo nhiều nguồn tin trong giới kinh doanh xe sang, giá bán của BMW M4 Competition tại Việt Nam khởi điểm khoảng 5,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn đáng kể nếu chủ xe lựa chọn các gói trang bị BMW Individual, ghế ngồi carbon, nội thất da Merino, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao hay nhiều tùy chọn cá nhân hóa khác. Trên một số xe đã bàn giao, tổng giá trị các tùy chọn có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng.

BMW M4 Competition đến từ động cơ I6, dung tích 3.0L tăng áp kép, cho công suất 523 mã lực.

MW M4 Competition màu vàng Sao Paulo cho thấy thị trường xe hiệu năng cao tại Việt Nam đang ngày càng sôi động. Bên cạnh các mẫu SUV hạng sang, những dòng coupe hiệu suất cao với khả năng vận hành mạnh mẽ và thiết kế cá tính cũng dần được nhiều khách hàng trong nước quan tâm, đặc biệt là nhóm người chơi xe yêu thích trải nghiệm lái thuần chất.

Nguồn ảnh: Xehay