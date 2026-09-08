Bật Cruise Control khi chạy trên cao tốc, phải lưu ý những điều này

Khi chạy đường dài trên cao tốc, nhiều tài xế thường bật Cruise Control để giảm thao tác giữ chân ga, như trên Mitsubishi Xpander Cross hay nhiều chủng loại xe khách có tính năng này. Dù mang lại sự thoải mái, Cruise Control có những điểm cần lưu ý trong quá trình sử dụng.

Chẳng hạn, Mitsubishi Xpander Cross, người lái có thể kích hoạt Cruise Control bằng các nút điều khiển trên vô-lăng và thiết lập tốc độ mong muốn. Khi hệ thống hoạt động, xe sẽ tự duy trì quanh mức tốc độ này mà không cần người lái liên tục đạp ga. Tuy nhiên, Cruise Control chỉ hỗ trợ kiểm soát tốc độ, không thay thế người lái.

Hệ thống nút điều khiển Cruise Control trên Mitsubishi Xpander Cross.

Tốc độ có thể tăng đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn

Cruise Control không phải lúc nào cũng giữ tốc độ tuyệt đối ở đúng mức đã cài đặt. Khi xuống dốc, tốc độ xe có thể tăng cao hơn mức thiết lập trong một khoảng thời gian ngắn trước khi hệ thống điều chỉnh trở lại.

Chẳng hạn, với tốc độ cài đặt 80Km/h, xe có thể tăng lên khoảng 84 - 85Km/h khi đi xuống một đoạn dốc, sau đó trở về quanh mức 80Km/h. Khi leo dốc, hệ thống cũng có thể tăng ga để duy trì tốc độ đã chọn.

Đây là điểm tài xế cần chú ý trên những tuyến cao tốc có nhiều đoạn lên xuống dốc. Khi tốc độ thực tế vượt mức mong muốn hoặc điều kiện đường sá thay đổi, người lái cần chủ động giảm tốc và sẵn sàng can thiệp.

Xe cài Cruise Control ở tốc độ 80Km/h có thể bị tăng tốc đột ngột khi xuống dốc hoặc phải "rướn" để leo dốc.

Đừng quên tạo khoảng cách với xe chạy song song

Khi nhiều xe cùng sử dụng Cruise Control, tình trạng các phương tiện chạy song song có thể xảy ra. Ví dụ, trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ô tô dưới 9 chỗ có những đoạn được phép chạy tối đa 80Km/h, trong khi một số đoạn chỉ giới hạn 50 - 60Km/h.

Nếu hai xe cùng cài Cruise Control ở một mức tốc độ, chúng có thể duy trì vị trí tương đối ổn định trong thời gian dài. Tài xế nếu chỉ tập trung nhìn phía trước mà ít quan sát hai bên, kính chiếu hậu có thể không nhận ra phía sau đang có xe muốn vượt.

Trong trường hợp này, một trong hai xe đang song song kia cần chủ động tăng hoặc giảm tốc phù hợp để tạo khoảng trống an toàn cho phương tiện phía sau vượt. Việc các xe chạy song song do cùng duy trì một tốc độ là tình huống có thể dễ dàng bắt gặp trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cruise Control không đồng nghĩa phép mất tập trung

Việc xe tự duy trì tốc độ có thể tạo cảm giác thoải mái, từ đó khiến một số tài xế chủ quan hoặc giảm mức độ tập trung. Tuy nhiên, Cruise Control không có khả năng thay thế người lái trong việc quan sát và xử lý các tình huống giao thông.

Ngay cả khi đã kích hoạt hệ thống, tài xế vẫn phải tập trung nhìn đường, quan sát các phương tiện phía trước, hai bên và thường xuyên kiểm tra kính chiếu hậu. Khi gặp xe chạy chậm, xe chuyển làn, phương tiện xin vượt hoặc những thay đổi bất thường trên đường, người lái phải sẵn sàng đạp phanh, điều chỉnh tốc độ hoặc can thiệp vào quá trình điều khiển xe.

Vì vậy, Cruise Control nên được xem là công cụ giúp giảm thao tác giữ chân ga trên những đoạn đường phù hợp, thay vì tạo tâm lý thư giãn quá mức. Việc duy trì sự tập trung và quan sát liên tục vẫn là yêu cầu quan trọng khi chạy cao tốc, kể cả khi hệ thống đang hoạt động.