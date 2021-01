Báo nước ngoài nói gì về 3 mẫu xe mới của VinFast?

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Không lâu sau khi giới thiệu 3 mẫu xe mới, hãng xe VinFast một lần nữa lại được truyền thông khắp nơi trên thế giới bàn luận và nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Trong 3 mẫu xe vừa giới thiệu của VinFast thì các khách hàng tại Mỹ dồn sự chú ý cho mẫu SUV cỡ lớn VF33, bởi tại đây vốn chuộng SUV cỡ lớn. Ngoài những nhận xét về thiết kế của 3 mẫu xe điện, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự quan tâm về khả năng mở bán tại Mỹ và toàn cầu hóa của VinFast. Đặc biệt, mọi bình luận đều hướng đến khả năng tự lái cấp độ 2 – 3 được trang bị trên xe.

Trước đó không lâu, mẫu xe SUV VinFast President cũng đã nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng Việt mà còn được bạn bè quốc tế quan tâm, nhận xét và đánh giá. Các trang thông tin về xe có lượng bạn đọc khá lớn đã và đang đăng tải hình ảnh về các mẫu xe mới phải nói đến như: Carscoops, Autoblog và Carsale...

Sau đây là một số nhận xét từ thành viên trang đã đăng tải thông tin về các dòng xe mới:

Gazzed: "VF33 có vẻ là chiếc hứa hẹn nhất."

85ZingoGTR: "Xe đẹp đấy. Đặc biệt là VF33. Không tồi Việt Nam ạ. Nhưng tôi sẽ tin khi tôi nhìn thấy nó. Các hãng đều tuyên bố họ muốn đến Mỹ nhưng kế hoạch đều thất bại. Tôi cho rằng với xe điện, ít nhất chúng không cần lo về việc đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải."

LX355: "Chắc chắn trông đẹp hơn hầu hết các thiết kế châu Á."

GT: "Thật ấn tượng. Tôi rất hứng thú với các chi tiết cụ thể về hướng phát triển của trung tâm R&D ở Úc."

Lynchenstein: "Tôi thích thiết kế của VF33 hơn. Nó có thể nhìn khá phổ thông nhưng hãng biết cách tập hợp các thiết kế tiêu chuẩn lại chung với nhau khá tốt. Thêm vào đó là một vài nét chấm phá thú vị như cột C độc đáo. Phần đuôi xe gợi cảm giác về các mẫu xe Lincoln, và tổng thể không hề xấu."

Joe: "Tôi tự hỏi trong số này có bao nhiêu là công sức của VinFast và bao nhiêu là mua lại từ hãng khác? Vì dòng xe hiện tại của VinFast bao gồm các sản phẩm của Opel và BMW. Tỷ lệ của VF31 và VF33 trông khá quen thuộc nhưng tôi không thể nói chính xác và VF32 trông giống như một chiếc X-Trail facelift đời trước. Dù sao, VinFast có vẻ đang thực sự làm tốt kế hoạch mà họ đã vạch ra trước đó, hãy cùng xem họ có thực sự vươn ra thị trường quốc tế hay không."

Theo nhà sản xuất, cả 3 dòng xe đều sở hữu 30 tính năng thông minh chia làm 7 nhóm gồm: hệ thống trợ lái thông minh, hệ thống kiểm soát làn thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm đa điểm, hệ thống giảm thiểu va chạm toàn diện, hệ thống đỗ xe tự động thông minh và hệ thống giám sát người lái. Đây cũng là các mẫu SUV nằm trong nhóm ít các xe trên thế giới có nhiều tính năng tự hành cấp độ 3, khẳng định năng lực R&D và năng lực triển khai các sản phẩm đẳng cấp cao, mang tính tiên phong của VinFast.

Trong đó VF31 là dòng SUV cỡ vừa phân khúc C và chỉ có một phiên bản xe điện, VF32 là xe SUV cỡ trung phân khúc D, VF33 là xe SUV cỡ đại phân khúc E. Ở riêng hai dòng xe VF32 và VF33 sẽ có thêm phiên bản sử dụng động cơ điện và xăng.

Ở bản cao cấp của VF31, VF32 và VF33 đều sở hữu hệ thống cảm biến hiệu suất cao gồm cảm biến LiDAR; 14 camera có khả năng phát hiện vật thể cách xa tới 687m; 19 cảm biến 360 độ cho phép cảnh báo và xử lý ở tốc độ cao trên 100km/h. Hệ thống tự lái được điều khiển bởi chip Orin-X có thể xử lý tới 200GB dữ liệu/1s, cho phép điều khiển và dẫn đường nhanh gấp 8 lần so với các thế hệ hiện tại.

Về độ an toàn, cả ba dòng xe đều đạt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của thế giới như NHTSA 5 sao, Euro NCAP 5 sao… cùng hệ thống tự động phát hiện, cảnh báo và thông báo tới cơ sở y tế trong trường hợp xảy ra tai nạn. Các bộ pin đều được bố trí dưới sàn xe để chống lật, với khả năng chịu nhiệt từ -400C đến 800C đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, các xe đều có tính năng cập nhật phần mềm từ xa, tự động phát hiện lỗi trên xe và tự động liên hệ với trạm dịch vụ…

Dự kiến xe VF31 phiên bản tiêu chuẩn sẽ bắt đầu nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 5/2021, bàn giao xe từ tháng 11/2021. Xe VF32 và VF33 sẽ nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 9/2021, bàn giao xe từ tháng 2/2022; tại Mỹ, Canada và châu Âu sẽ nhận đặt hàng từ tháng 11/2021, bàn giao xe từ tháng 6/2022.

