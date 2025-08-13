Doanh số xe điện VinFast ra sao trong tháng 7/2025

VinFast tiếp tục đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong tháng 7/2025 tại thị trường Việt Nam, với 11.479 ô tô điện các loại được bán ra, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 79.048 chiếc. Kết quả này giúp VinFast duy trì vững chắc vị thế hãng xe số 1 thị trường trong 10 tháng liên tiếp, đồng thời cho thấy xu hướng chuyển đổi sang sử dụng xe điện đang được người tiêu dùng hưởng ứng mạnh mẽ.

VinFast VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 7/2025, với 3.140 chiếc được bàn giao đến tay khách hàng. Lũy kế từ đầu năm, đã có tổng cộng 26.223 xe VF 3 được bán ra thị trường, là mẫu xe được ưa chuộng nhất Việt Nam thời gian qua.

Ở vị trí thứ 2, VF 5 tiếp tục cho thấy sức hút lớn đối với khách hàng cá nhân khi đạt doanh số 2.552 xe bán ra trong tháng 7, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 24.364 xe. Ngoài ra, mẫu Herio Green - phiên bản được tối ưu từ nguyên mẫu VF 5, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ - cũng đóng góp tới 2.128 xe bán ra trong tháng qua.

Ở vị trí thứ 4 là mẫu B-SUV VF 6, với 1.902 xe đến tay khách hàng, nâng tổng số xe bàn giao ra thị trường từ đầu năm lên 10.454 xe. Với kết quả kinh doanh ấn tượng, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao, VF 6 hiện là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam kể từ đầu năm.

Với 795 xe bán ra thị trường trong tháng 7, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 4.381 xe, VF 7 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc C-SUV. Các mẫu xe khác như VF 8, VF 9, VF e34/Nerio Green cũng đạt được doanh số ấn tượng trong tháng qua, trong đó riêng VF 8 đạt 319 xe, lũy kế từ đầu năm đạt 1.945 xe.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết: “Tháng thứ 3 liên tiếp đạt doanh số hơn 11.000 xe là minh chứng rõ ràng cho sức hút của ô tô điện VinFast đối với người tiêu dùng, đồng thời cũng khẳng định xu hướng chuyển đổi xanh, sử dụng xe điện đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Với xe tốt - giá tốt - chính sách hậu mãi cực tốt cùng triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”, VinFast luôn nỗ lực mang đến sự hài lòng và quyền lợi ngày càng cao cho khách hàng”.

Bước sang tháng 8, VinFast đã bàn giao những chiếc xe Limo Green đầu tiên cho khách hàng, bổ sung vào danh mục sản phẩm thêm một mẫu xe đang rất được mong chờ. Nhằm hỗ trợ khách hàng cả nước dễ dàng chuyển đổi sang xe điện, VinFast cùng với các đối tác, nhà phân phối đang triển khai chuỗi sự kiện “Thu xe xăng, lên đời xe xanh” tại nhiều tỉnh thành, đồng thời áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng tại Hà Nội, TP.HCM và An Giang - những địa phương tiên phong trong chuyển đổi xanh.