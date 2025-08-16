Xe côn tay của Nhật ra mắt bản mới thiết kế hoài cổ, trang bị hiện đại

Mới đây, Kawasaki Motors Japan đã chính thức công bố mẫu xe côn tay hạng nhẹ “Meguro S1” cho năm 2026. Mẫu xe này mang tên thương hiệu huyền thoại “Meguro”, đã được ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 11/2024. “Meguro S1” là phiên bản tái sinh của mẫu xe một xi-lanh “250 Meguro SG” từng được phát hành vào năm 1964, sau 60 năm.

Dù chia sẻ thiết kế cơ bản với mẫu W230 được công bố cùng thời điểm, “Meguro S1” lại chú trọng vào cảm giác cao cấp với từng chi tiết. Thân xe được sơn đen bóng, bình xăng được trang trí bằng lớp mạ crôm và huy hiệu logo truyền thống bằng nhôm được hoàn thiện thủ công. Cụm đồng hồ đôi kiểu analog cũng được khắc logo Meguro, tạo cảm giác thỏa mãn cho người sở hữu.

Xe được trang bị động cơ xi-lanh đơn làm mát bằng không khí, dung tích 232cc, mang lại mô-men xoắn mạnh mẽ ngay từ vòng tua thấp, giúp xe vận hành nhẹ nhàng và linh hoạt trong đô thị. Chiều cao yên xe là 740mm, giúp người lái dễ dàng chống chân. Đây là mẫu xe kế thừa huyết mạch của thương hiệu lịch sử, đồng thời áp dụng công nghệ hiện đại để mang lại trải nghiệm lái dễ dàng.

Phiên bản năm 2026 chỉ có một màu duy nhất là “Ebony × Chrome” (đen bóng kết hợp mạ crôm). Giá bán đã được điều chỉnh từ 725.000 yên (khoảng 111 triệu đồng) lên 742.500 yên (114 triệu đồng). Mẫu xe này dự kiến sẽ được mở bán vào ngày 15/9.

Các thông số kỹ thuật của Kawasaki Meguro S1 2026 bao gồm chiều dài x rộng x cao lần lượt là 2.125 x 800 x 1.090 mm, chiều dài cơ sở 1.415 mm, khoảng sáng gầm xe 150 mm, trọng lượng 143 kg và dung tích bình xăng 11 lít.

Ngoài ra, các chi tiết khác trên Meguro S1 cũng mang đậm chất hoài cổ như cụm đồng hồ analog kép, vành nan hoa, chắn bùn bằng thép, ống xả kéo dài và yên ngồi dài. Mẫu xe này hứa hẹn mang lại khả năng vận hành dễ dàng với yên ngồi có chiều cao thấp và khung gầm nhẹ.

Meguro S1 được trang bị vành bánh trước và sau có kích cỡ lần lượt là 90/90-18 và 110/90-17. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo đôi phía sau. Để đảm bảo an toàn, xe được trang bị hệ thống phanh ABS Dual Channel (chống bó cứng phanh kênh đôi).

Về hiệu suất, Kawasaki Meguro S1 sở hữu động cơ 232cc, cho công suất tối đa 18 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 18 Nm tại 5.800 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và hiệu quả.