Thêm hình ảnh mới về mẫu xe điện Việt Nam có tên gọi Lạc Hồng 900 LX

Mạng xã hội xôn xao với hình ảnh thực tế của mẫu xe VinFast Lạc Hồng 900 LX, phiên bản kéo dài của VF 9. Dù VinFast chưa đưa ra thông tin chính thức, nhưng với các hình ảnh và chi tiết của chiếc xe cho thấy đây là một phiên bản đặc biệt với những thay đổi đáng kể cả về ngoại hình lẫn nội thất.

Một số thông tin chưa xác thực cho biết Lạc Hồng 900 LX là phiên bản sản xuất giới hạn với tổng cộng chỉ 62 chiếc, bao gồm 12 xe có khả năng chống đạn và 50 xe tiêu chuẩn. Đây có thể là mẫu xe được VinFast phát triển để phục vụ các nhu cầu đặc biệt như ngoại giao, doanh nhân hoặc các sự kiện cấp cao.

Ngoại hình khác biệt rõ nét với VinFast VF 9

So với VF 9 hiện tại, VinFast Lạc Hồng 900 LX sở hữu ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn, dải đèn LED tạo hình cánh chim được rút ngắn và đèn chiếu sáng hạ thấp. Những chi tiết mạ chrome tinh xảo xuất hiện ở cả cản trước và sau.

Logo “V” mạ vàng xuất hiện ở nhiều vị trí như cột C, đuôi xe, bánh xe, vô-lăng và tựa đầu ghế, trong khi logo trước được đặt nổi trên nắp capo. Đặc biệt, thân xe dài hơn đáng kể nhờ trục cơ sở được kéo dài, một đặc điểm thường thấy ở các mẫu limousine hoặc xe thương gia.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở khoang cabin. Lạc Hồng 900 LX sở hữu vách ngăn cố định giữa hàng ghế trước và sau, mang phong cách chuyên cơ hạng sang. Vách ngăn được ốp gỗ, tích hợp kính chắn, tạo không gian riêng tư tối đa cho hành khách phía sau.

Hai ghế thương gia ở hàng sau có thêm bệ đỡ bắp chân, chỉnh điện đa hướng, làm mát và sưởi. Điều hòa riêng biệt nhiều khả năng là loại 4 vùng độc lập. Hàng ghế thứ ba có thể đã được lược bỏ để tối ưu không gian cho hàng ghế thứ hai. Các chi tiết nội thất ốp gỗ sáng màu, viền mạ chrome vàng và logo cánh chim thể hiện định hướng xa xỉ, khác biệt hoàn toàn so với VF 9 tiêu chuẩn.

Dù chưa có thông tin chính thức, đã có tin đồn rằng VinFast Lạc Hồng 900 LX có thể là mẫu xe đầu tiên của hãng sử dụng hệ truyền động hybrid xăng - điện, thay vì thuần điện. Tuy nhiên khả năng cao Lạc Hồng 900 LX vẫn sẽ có cấu hình vận hành tương tự VinFast VF 9.

Khoang nội thất cao cấp, tách biệt giữa hai hàng ghế.

VinFast Lạc Hồng 900 LX đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng và giới chuyên môn. Với số lượng sản xuất giới hạn, thiết kế khác biệt cùng nội thất cao cấp, mẫu SUV kéo dài này được kỳ vọng sẽ mở ra một phân khúc hoàn toàn mới cho VinFast – xe sang thương gia phục vụ khách VIP. Mọi thông tin chi tiết chính thức vẫn đang chờ được hãng công bố trong thời gian tới.