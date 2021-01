Một số đại lý giảm giá xe Ford Ranger Wildtrak để hút khách trước tết

Thứ Ba, ngày 26/01/2021 09:00 AM (GMT+7)

Mẫu xe bán tải Ranger Wildtrak 2021 mới với hai phiên bản đang có giá bán tại đại lý lần lượt là 853 và 905 triệu đồng và thấp hơn so với giá đề xuất của Ford Việt Nam.

Qua liên lạc với nhân viên kinh doanh Ford tại khu vực TP.HCM, trên thực tế dòng xe Ranger Raptor đang trong tình trạng khan hàng và không đủ xe giao cho khách. Nhưng hoàn toàn ngược lại ở mẫu xe Ranger Wildtrak lại phải hạ giá để bán.

Ford Ranger Wildtrak có giá thấp hơn so với giá mà Ford công bố trên website hãng. Cụ thể, tư vấn bán hàng của đại lý cho biết Ford Ranger Wildtrak 2021 có giá bán lần lượt 853 triệu đồng và 905 triệu đồng, giá không thay đổi so với đời cũ, thấp hơn đáng kể so với giá mà website Ford Việt Nam công bố.

Tình hình giảm giá này cũng thấy được tại khu vực Hà Nội, giá xe Ford Ranger Wildtrak 2021 cũng thấp hơn so với trên web hãng, bằng với các đại lý tại TP HCM. Để hút khách, một số đại lý còn áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với khách hàng mua Ford Ranger Wildtrak 2021, tặng kèm phụ kiện hoặc giảm thẳng vào giá bán khoảng vài chục triệu đồng (tùy theo thỏa thuận giữa hai bên và đây là chính sách áp dụng riêng của đại lý)

Sau khi ra mắt tại Thái Lan, mẫu bán tải Ford Ranger 2021 mới đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Trên trang web của Ford Việt Nam, mẫu xe này có 6 phiên bản, giá bán từ 616 triệu đến 925 triệu đồng. Trên trang web của Ford Việt Nam công bố Ranger Wildtrak là 2.0L AT 4x4 Limited giá 905 triệu đồng và 2.0L AT 4x4 giá 925 triệu đồng. Mức giá cũ lần lượt là 918 triệu đồng và 853 triệu đồng, tức tăng 52 triệu đồng và 7 triệu đồng.

Ở bản XL 2.2L 4x4 MT có giá bán thực tết là 616 triệu đồng. Ở bản XLS 2.2L 4x2 MT có giá bán là 630 triệu đồng, và XLS 2.2L 4x2 AT là 650 triệu đồng. So với thế hệ trước các mức giá bán này không đổi. Và một số phiên bản đã được loại bỏ trên danh mục sản phẩm của hãng.

