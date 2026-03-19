WMoto NX150S 2026 ra mắt: Xe ga giá rẻ, trang bị “ngon”, thách thức PCX160

Là một chiếc maxi-scooter đặc trưng, NX150S 2026 sở hữu thiết kế thể thao với những đường nét mạnh mẽ. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 13 inch đi kèm lốp 130/70 cho cả trước và sau, hướng đến sự ổn định khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Hệ thống treo trước dạng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là cặp giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trước, cho phép thích ứng linh hoạt với các điều kiện tải khác nhau. Hệ thống phanh đĩa thủy lực đơn trên cả hai bánh, kết hợp cùng ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo đưa tới sự an toàn toàn diện hơn cho người sử dụng khi vận hành.

NX150S rất thực dụng khi trang bị cốp dưới yên dung tích 19 lít, đủ đáp ứng nhu cầu chứa đồ cơ bản hàng ngày. Ngoài ra, hai hộc chứa đồ phía trước và khả năng lắp thêm thùng top box thông qua baga phía sau giúp mở rộng đáng kể không gian lưu trữ. Xe có dung tích bình xăng lên tới 15 lít - một con số ấn tượng trong phân khúc, góp phần kéo dài quãng đường di chuyển giữa các lần tiếp nhiên liệu.

Với trọng lượng 132 kg và chiều cao yên 790 mm, NX150S duy trì được sự cân bằng giữa độ đầm chắc và khả năng tiếp cận của đa số người dùng châu Á. Xe được tích hợp hệ thống chiếu sáng FullLED trên toàn xe, có chìa khóa thông minh, hai cổng sạc USB và bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD hiển thị đầy đủ thông tin vận hành.

Về sức mạnh, NX150S được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 149,6 cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI. Khối động cơ này cho công suất tối đa 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút, những thông số cho thấy khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị cũng như đủ dư địa cho các nhu cầu di chuyển ở tốc độ trung bình. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp dây đai, đảm bảo đặc tính vận hành mượt mà, dễ kiểm soát.

Tại thị trường Malaysia, WMoto NX150S phiên bản 2026 được bán với mức giá 6.688 ringgit - khoảng 45 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.