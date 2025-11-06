Hyundai Venue 2026 ra mắt, giá từ 234 triệu đồng

Hyundai vừa giới thiệu Venue thế hệ thứ hai tại thị trường Ấn Độ, đánh dấu bước thay đổi mạnh mẽ của mẫu SUV đô thị ăn khách. Xe được nâng cấp toàn diện về thiết kế, kích thước và công nghệ, trong khi vẫn duy trì các tùy chọn động cơ quen thuộc.

Hyundai Venue tại sự kiện ta mắt. Ảnh: Times of India

So với đời trước, Hyundai Venue 2026 có kích thước lớn hơn đáng kể: dài 3.995 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.665 mm và trục cơ sở đạt 2.520 mm – tăng lần lượt 30 mm về bề ngang, 48 mm chiều cao và 20 mm ở trục cơ sở. Kích thước mở rộng giúp mẫu SUV nhỏ gọn này trông bề thế hơn và mang lại không gian cabin rộng rãi hơn.

Ngoại thất Hyundai Venue 2026 mang phong cách vuông vức, thể thao, lấy cảm hứng từ “đàn anh” Creta. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt tối màu dạng chữ nhật, dải đèn LED định vị nối liền, cụm đèn pha projector xếp tầng và tấm ốp gầm lớn tăng vẻ khỏe khoắn. Đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu LED liền mạch, cánh gió mui tích hợp và cản sau tạo hình vững chãi. Bản N Line thể thao được nhận diện dễ dàng nhờ các chi tiết sơn đen, đường viền đỏ nổi bật, cánh gió kép cùng hệ thống ống xả đôi – chi tiết hiếm thấy trong phân khúc.

Ngoại thất Hyundai Venue

Hyundai cung cấp 8 tùy chọn màu sơn cho Venue 2026, gồm các màu đơn sắc và hai phiên bản phối nóc đen thể thao. Mâm hợp kim 16 inch là tiêu chuẩn, trong khi Venue N Line sử dụng mâm 17 inch thiết kế riêng.

Khoang nội thất được làm mới toàn diện, lấy cảm hứng từ các mẫu xe điện Ioniq. Tâm điểm là cụm màn hình đôi 12,3 inch đặt liền khối trong mặt kính cong, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Bố cục gọn gàng, hiện đại kết hợp các nút bấm vật lý giúp thao tác thuận tiện khi lái. Vô-lăng ba chấu kiểu mới không còn logo chữ “H” truyền thống – thay bằng biểu tượng “bốn chấm” ở bản tiêu chuẩn và logo “N” trên bản N Line.

Nội thất Hyundai Venue

Hai phong cách nội thất được cung cấp: phối màu xanh – be thanh lịch trên bản tiêu chuẩn và tông đen – đỏ thể thao trên bản N Line. Chất lượng vật liệu được cải thiện, bổ sung đèn viền nội thất, cửa gió hàng ghế sau và các tiện nghi cao cấp hiếm thấy ở phân khúc như ghế trước thông gió, phanh tay điện tử có giữ phanh tự động (Auto Hold), rèm che nắng cho hàng ghế sau và ghế sau ngả hai mức.

Về vận hành, Hyundai Venue 2026 tiếp tục sử dụng ba loại động cơ: xăng 1.2L hút khí tự nhiên (83 mã lực, hộp số sàn 5 cấp), xăng tăng áp 1.0L (120 mã lực, hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp DCT) và diesel 1.5L (116 mã lực, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp). Riêng bản N Line chỉ dùng động cơ xăng tăng áp, tích hợp bốn chế độ lái Normal, Mud, Sand và Snow.

Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố khá ấn tượng: 4,76 lít/100 km với bản diesel sàn, 5,58 lít/100 km với bản diesel tự động, 5,54 lít/100 km cho bản xăng 1.2L và chỉ 5 lít/100 km đối với bản xăng tăng áp DCT.

Nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở gói hỗ trợ lái xe ADAS cấp độ 2 với 16 tính năng, gồm kiểm soát hành trình thích ứng có dừng/khởi động lại, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung và cảnh báo va chạm khi lùi. Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, camera 360 độ, cảm biến chống lật, phanh đĩa 4 bánh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và dây đai an toàn 3 điểm cho toàn bộ ghế.

Tổng cộng, Venue 2026 sở hữu 33 tính năng an toàn tiêu chuẩn và hơn 65 trang bị bảo vệ nâng cao – mức cao nhất trong phân khúc SUV đô thị.

Hyundai Venue có giá khởi điểm từ 7,9 lakh rupee (khoảng 234 triệu đồng) tại Ấn Độ

Tại Ấn Độ, Hyundai Venue 2026 được phân phối với 8 phiên bản tiêu chuẩn và 2 bản N Line, giá dao động từ 790.000 đến 1.569.000 rupee (234 – 465 triệu đồng). Với thiết kế trưởng thành, nội thất công nghệ cao và trang bị an toàn toàn diện, Venue thế hệ mới hứa hẹn tiếp tục củng cố vị thế của Hyundai trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.