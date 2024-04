Thêm hãng xe Trung Quốc sắp ra mắt thị trường Việt

Hãng xe Trung Quốc GAC AION sắp sửa ra mắt thị trường Việt trong quý 2 năm nay cùng mẫu xe điện đầu tiên là AION Y Plus. Hiện tại, các showroom đầu tiên của GAC AION cũng đã hoàn thiện và sẵn sàng đón khách. GAC AION là startup xe điện có giá trị lớn nhất tại Trung Quốc khi thành công kêu huy động tới 2,5 tỷ USD cho vòng gọi vốn series A của mình năm 2022.

GAC AION sẽ chào sân thị trường Việt bằng một mẫu SUV điện cỡ C có kích thước tương đương VF7. Đó là chiếc AION Y Plus. Xe vốn là mẫu SUV thuần điện cỡ C rất được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc, góp phần giúp GAC AION vươn lên trở thành hãng xe có doanh số thuộc Top 5 tại thị trường tỷ dân năm 2023.

GAC AION Y Plus được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu có công suất từ 150 đến 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225Nm, xe hỗ trợ chế độ lái một bàn đạp hoặc i-Pedal, giúp tăng quãng đường lái xe lên tới 23%. AION Y Plus có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 8,5 giây.

Mẫu xe được trang bị bộ pin lithium iron phosphate (pin LFP) 63,2 kWh do GAC AION tự nghiên cứu và phát triển, cho phép di chuyển lên đến 490km trong một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC. Phiên bản 550 Ultra sử dụng pin 68,3kWh, giúp sạc gia tăng quãng đường lên đến 550km, tức có thể di chuyển từ Bangkok - Pattaya mà không cần phải sạc dọc đường

GAC AION cũng đang sở hữu công nghệ pin hộc ngăn độc quyền (magazine battery) với khả năng hạn chế tối đa các phản ứng cháy nổ khi gặp va chạm, ngay cả khi trước tác động mạnh xuyên lớp các màng pin như va chạm với đầu đạn.

Tại Thái Lan, hai phiên bản AION Y Plus được bán bao gồm 490 Elite và 550 Ultra, với giá lần lượt là 1.069.900 baht tương đương 710 triệu đồng và 1.299.900 baht tương đương hơn 860 triệu đồng. Xét về giá bán, AION Y Plus được dự báo sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Vinfast VF7.

GAC AION là một trong những hãng xe điện thị phần Top 5 thế giới. Hãng xe này còn được xem là một trong những thương hiệu “kỳ lân” của ngành sản xuất ô tô Trung Quốc.

