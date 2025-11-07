Aveta Marvel 150 2025 - minibike trang bị ấn tượng, giá rẻ hơn Airblade

Góp mặt trong nhóm này, Aveta – thương hiệu xe máy đến từ Malaysia – vừa chính thức giới thiệu mẫu Marvel 150 2025, một lựa chọn thú vị dành cho người yêu thích phong cách nhỏ gọn, cá tính.

Aveta Marvel 150 mang thiết kế gợi nhớ đến Honda Monkey, với cụm đèn pha, gương chiếu hậu, đèn hậu và đồng hồ dạng tròn cổ điển. Tổng thể xe nhỏ gọn, yên solo thể thao giúp người lái dễ dàng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Chiều cao yên chỉ 760 mm cùng trọng lượng 110 kg giúp Marvel 150 thân thiện với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là người mới lái hoặc nữ giới.

Kích thước tổng thể của Marvel 150 tương đương các mẫu minibike nổi tiếng như Honda Monkey hay Kawasaki KSR, với bánh 12 inch và lốp 120/70 cho cả hai bánh. Hệ thống phanh đĩa thủy lực đơn được trang bị cho cả trước và sau, đảm bảo hiệu suất phanh ổn định.

Xe sử dụng phuộc trước hành trình ngược (USD) không thể điều chỉnh, trong khi phía sau là cặp giảm xóc đôi có thể chỉnh tải trước, mang lại cảm giác êm ái và ổn định. Toàn bộ thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số với giao diện rõ ràng, dễ quan sát dưới mọi điều kiện ánh sáng.

Sức mạnh của Aveta Marvel 150 đến từ động cơ xi-lanh đơn, dung tích 149 cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất 10,6 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số côn tay 5 cấp, truyền động xích, mang lại trải nghiệm lái thú vị cho người đam mê xe nhỏ.

Tại Malaysia, Aveta Marvel 150 2025 được niêm yết giá 7.988 ringgit (tương đương khoảng 50 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Với mức giá này, Marvel 150 hứa hẹn trở thành một “chiếc xe vui” đáng chú ý trong phân khúc minibike, phù hợp cho những ai tìm kiếm một phương tiện nhỏ gọn, cá tính nhưng vẫn đầy đủ tính năng hiện đại.