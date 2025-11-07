Những rủi ro cần biết khi sử dụng Bluetooth

Bluetooth giúp chúng ta kết nối không dây nhanh chóng với nhiều thiết bị, từ tai nghe, điện thoại di động đến máy tính và thiết bị theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng Bluetooth không phải lúc nào cũng an toàn.

Sử dụng Bluetooth không an toàn có thể gây hại cho người dùng.

Mặc dù Bluetooth đã được cải thiện đáng kể về tính năng bảo mật và mã hóa, nhưng nó vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người dùng thường bỏ qua. Khi bật Bluetooth, người dùng có thể vô tình “báo động” cho tin tặc rằng thiết bị của họ sẵn sàng kết nối. Một khi kết nối thành công, tin tặc có thể gửi tin nhắn, quảng cáo hoặc thậm chí đánh cắp thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng và mật khẩu mà không có dấu hiệu nào cho thấy dữ liệu của họ đã bị xâm phạm.

Ngoài ra, công nghệ Bluetooth cũng có thể bị lợi dụng để theo dõi chuyển động của người dùng. Các nhà bán lẻ lớn thường sử dụng Bluetooth beacon để thu thập dữ liệu về khách hàng. Điều này không chỉ áp dụng cho smartphone mà còn cho các thiết bị y tế như máy tạo nhịp tim, mặc dù việc tấn công vào các thiết bị này khó khăn hơn.

Cách sử dụng Bluetooth an toàn

Để bảo vệ bản thân khỏi các cuộc tấn công mạng liên quan đến Bluetooth, người dùng nên tắt Bluetooth khi không sử dụng, đặc biệt là ở nơi công cộng. Nếu thường xuyên sử dụng Bluetooth, hãy tắt chế độ tự động kết nối lại và đặt chế độ phát hiện ở mức tối thiểu. Đừng quên cập nhật hệ điều hành của thiết bị để tránh bị tấn công qua các lỗ hổng bảo mật.

VPN là một trong những cách để bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng Bluetooth.

Ngoài ra, hãy cẩn trọng với các yêu cầu ghép nối Bluetooth bất ngờ và thường xuyên kiểm tra quyền truy cập của các ứng dụng trên điện thoại. Cuối cùng, việc sử dụng mạng riêng ảo (VPN) có thể giúp tăng cường bảo mật bằng cách ẩn địa chỉ IP và mã hóa dữ liệu của người dùng.

Xét cho cùng, việc sử dụng Bluetooth mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng cần nhận thức rõ về những rủi ro tiềm ẩn để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.