Doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt, nhiều ngân hàng vẫn lãi lớn

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 17:24 PM (GMT+7)

Bất chấp việc hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng sản xuất do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhiều ngân hàng vẫn báo lãi lớn trong năm 2020.

Theo Tổng cục thống kê, trong năm 2020 có 101,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm trước. Trung bình mỗi tháng có gần 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn và người lao động có việc làm, thời gian qua Chính phủ, Quốc hội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần giảm lãi suất huy động để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn giá rẻ từ các tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, do tốc độ giảm lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất huy động thời gian gần đây đã giúp nhiều ngân hàng báo lãi lớn.

Tính đến hết 30/11/2020, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 1.378 tỷ đồng, tương ứng đạt 101% kế hoạch năm

Ngân hàng MSB cập nhật kết quả kinh doanh cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2020 của hoạt động ngân hàng riêng lẻ, tổng tài sản của MSB đạt trên 166.000 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế vượt mục tiêu kế hoạch năm hơn 60%, đạt hơn 2.302 tỷ, tăng 116% so với 11/2019.

Tính đến ngày 30.11.2020, ngân hàng ACB có tổng tài sản gần 428 ngàn tỷ, tăng 11,7%; lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 8,723 tỷ, vượt 14% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận năm. Huy động đạt 343 ngàn tỷ, có mức tăng trưởng là 11,5%. Tín dụng đạt 305 ngàn tỷ, mức tăng trưởng đạt 13,7%. Nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Còn tại ngân hàng ABBank, tính đến hết 30/11/2020, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 1.378 tỷ đồng, tương ứng đạt 101% kế hoạch năm.

Dù hàng nghìn doanh nghiệp và nhiều lao động bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, nhưng nhiều dự báo cho rằng lợi nhuận của đa số ngân hàng vẫn sẽ có tăng trưởng trong năm 2020 và có thể tăng mạnh trong năm 2021.

Báo cáo về kết quả kinh doanh khối ngân hàng của Fiin Group cho biết các ngân hàng vẫn ghi nhận sự tăng trưởng rất tốt trong quý III/2020 với tổng thu nhập hoạt động tăng 10,8% và lợi nhuận sau thuế tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý IV /2020, biên lãi ròng của các ngân hàng vẫn sẽ ở mức cao do lãi suất huy động tiếp tục giảm. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019, tăng 11,62% so cùng kỳ 2019.

Dự báo về năm 2021, chuyên gia của VNDIRECT cho rằng các ngân hàng sẽ là những người đầu tiên được hưởng lợi từ xu hướng phục hồi của nền kinh tế. Còn theo phân tích của SSI, ước tính lợi nhuận trước thuế của các NHTMCP sẽ tăng trưởng + 9,3% trong năm 2020 và tăng +13,7% trong năm 2021.

Nguồn: http://danviet.vn/doanh-nghiep-dong-cua-hang-loat-nhieu-ngan-hang-van-lai-lon-502020291217252208.htm