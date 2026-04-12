Hoa đán TVB Thái Thiếu Phân trẻ trung ở tuổi 53 nhờ 5 thói quen

Vai diễn Hoàng hậu Nghi Tu đầy mưu mô trong Chân Hoàn Truyện (2001) giúp Thái Thiếu Phân nổi danh khắp châu Á và trở thành một trong những nhân vật phản diện kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ.

Không theo đuổi các phương pháp làm đẹp cầu kỳ hay ăn kiêng khắc nghiệt, Thái Thiếu Phân cho biết duy trì vẻ ngoài trẻ trung nhờ những thói quen đơn giản nhưng bền bỉ suốt nhiều năm.

Ăn thanh đạm, hạn chế dầu mỡ và đồ cay

Thái Thiếu Phân từng tiết lộ không áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan mà ưu tiên thực phẩm ít dầu, ít cay và chế biến đơn giản. Bữa ăn hàng ngày của nữ diễn viên thường có nhiều rau xanh, món hấp, luộc và thực phẩm nguyên bản.

Cô cho rằng thức ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc gia vị đậm có thể khiến cơ thể nặng nề, da dễ nổi mụn và kém tươi tắn. Việc ăn thanh đạm trong thời gian dài giúp cô giữ vóc dáng ổn định, cơ thể nhẹ nhàng hơn và hạn chế tình trạng lão hóa sớm.

Uống nhiều nước để duy trì làn da căng mịn

Một trong những bí quyết được Thái Thiếu Phân duy trì mỗi ngày là uống đủ nước. Cô thường bắt đầu buổi sáng bằng một cốc nước lớn khi bụng còn rỗng để hỗ trợ trao đổi chất và giúp cơ thể đào thải độc tố.

Làn da thiếu nước dễ trở nên khô ráp, xỉn màu và xuất hiện nếp nhăn sớm. Uống đủ nước mỗi ngày giúp cải thiện độ đàn hồi của da, hỗ trợ tuần hoàn máu và khiến gương mặt trông tươi tắn hơn.

15 năm sau khi nổi danh với Chân Hoàn Truyện, Thái Thiếu Phân vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, hầu như không già đi chút nào. Ảnh: Instagram adachoi9800

Hạn chế thức khuya

Thái Thiếu Phân từng thừa nhận khi còn trẻ, cô thường xuyên thức khuya làm việc mà không cảm nhận rõ tác động lên cơ thể. Tuy nhiên sau tuổi 30, nữ diễn viên nhận thấy việc ngủ muộn khiến mắt khô, da xỉn màu và nếp nhăn quanh mắt xuất hiện rõ hơn.

Từ đó, cô ưu tiên ngủ sớm và hạn chế thức khuya để làn da có thời gian phục hồi. Các nghiên cứu cũng cho thấy thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng hormone stress, đẩy nhanh quá trình lão hóa và khiến da kém đàn hồi.

Duy trì vận động đều đặn

Dù bận rộn, Thái Thiếu Phân vẫn cố gắng dành thời gian cho vận động ít nhất mỗi tuần. Các bộ môn cô yêu thích gồm chạy bộ, nhảy dây, yoga và bơi lội.

Việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp giữ vóc dáng mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng trao đổi chất và hỗ trợ làn da hồng hào hơn. Vận động thường xuyên là một trong những yếu tố quan trọng giúp làm chậm quá trình lão hóa và duy trì thể lực ở tuổi trung niên.

Ở tuổi 53, Thái Thiếu Phân vẫn được khen có vẻ đẹp sang trọng, làn da mịn màng và thần thái rạng rỡ đặc trưng của một hoa đán TVB đình đám. Ảnh: Instagram adachoi9800

Chú trọng chăm sóc cơ thể từ bên trong

Ngoài ăn uống và vận động, nữ diễn viên còn duy trì thói quen uống canh đương quy táo đỏ, ngâm chân, xông hơi thảo mộc và đắp mặt nạ thiên nhiên.

Theo quan niệm dưỡng sinh phương Đông, các thói quen này giúp cơ thể thư giãn, tăng tuần hoàn và cải thiện sắc mặt. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên quá kỳ vọng vào siêu thực phẩm hay các món dưỡng sinh như giải pháp chống lão hóa duy nhất. Điều quan trọng nhất vẫn là duy trì chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ, chống nắng và tập luyện đều đặn.

Giữ tinh thần tích cực, chấp nhận tuổi tác

Nhiều chuyên gia cho rằng trạng thái tinh thần tích cực cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Những người có lối sống lành mạnh, ít căng thẳng và chấp nhận quá trình lão hóa tự nhiên thường giữ được thần thái tươi tắn lâu hơn.

Thái Thiếu Phân sinh năm 1973, là diễn viên nổi tiếng của Hong Kong, từng là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1991. Cô được xem là một trong những hoa đán đình đám của TVB nhờ loạt phim như Bàn Tay Nhân Ái, Lạc Thần, Hỏa Vũ Hoàng Sa và đặc biệt là vai Hoàng hậu Nghi Tu trong Chân Hoàn Truyện. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô còn được yêu mến nhờ cuộc hôn nhân hạnh phúc với Trương Tấn.