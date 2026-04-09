Chế độ ăn giúp U40 giảm 11kg không cần tập thể dục

Từ những năm thiếu nữ, Satoco đã luôn muốn giảm cân, song mãi đến gần đây, khi cận kề tuổi tứ tuần, người phụ nữ Nhật Bản mới nghiêm túc với mục tiêu của bản thân. Sau một năm, cô giảm 11 kg, chủ yếu đến từ việc điều chỉnh chế độ ăn hàng ngày.

Vóc dáng Satoco sau khi giảm 11 kg.

1. Ưu tiên protein từ hải sản, thực vật

Nguồn protein trong thực đơn hàng ngày của Satoco chủ yếu đến từ cá, tôm, hải sản và các loại đậu. Thịt đỏ, trứng cùng sản phẩm từ sữa chỉ được cô dành cho những ngày cuối tuần. Cách sắp xếp này giúp chế độ ăn trở nên nhẹ nhàng hơn, hạn chế thực phẩm giàu chất béo, đồng thời tạo sự linh hoạt vào dịp cuối tuần để giảm áp lực tâm lý.

2. Chế biến tối giản

Cô ưu tiên các cách chế biến như áp chảo, hấp, luộc, chần hoặc xào với rất ít dầu, hạn chế tối đa món chiên ngập dầu. Satoco cho biết đặc biệt thích dùng nồi hấp vì món ăn giữ được vị thanh nhẹ và ít dầu mỡ. Tuy nhiên, cô không kiêng hoàn toàn đồ chiên rán mà dành những món này cùng các món đậm gia vị cho dịp cuối tuần như một cách "tự thưởng". Nhờ vậy, lượng calo nạp vào nhìn chung vẫn ổn định, giảm áp lực cho dạ dày và hạn chế cảm giác áy náy khi lỡ ăn nhiều.

Người phụ nữ Nhật ưu tiên những cách chế biến tối giản nhằm bảo toàn giá trị dinh dưỡng cũng như hạn chế độn thêm calo cho thực phẩm.

3. Nhai kỹ

Satoco cũng đặt ra quy tắc ăn chậm, nhai kỹ để não bộ có đủ thời gian nhận tín hiệu no từ dạ dày, giúp kiểm soát khẩu phần tốt hơn và tránh ăn quá nhiều. Đặc biệt, miếng đầu tiên trong bữa ăn, Satoco luôn nhai ít nhất 30 lần. Cô cho biết lúc đầu cô cần để tâm để thực hiện quy tắc này, song khi quen dần, cô "tự động" ăn chậm và nhai kỹ hơn. Việc nhai kỹ cũng giúp thức ăn được nghiền nhỏ, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng hơn, từ đó giảm cảm giác nặng bụng sau bữa ăn và góp phần giảm cân hiệu quả.

4. Không quá hà khắc với bản thân

Satoco nhận ra lý do cô thất bại trong những lần giảm cân trước đây là vì cô quá cứng nhắc, khiến bản thân thêm áp lực. Lần này, cô linh hoạt hơn trong việc ăn uống. Thỉnh thoảng, cô vẫn cho phép bản thân tiêu thụ các món bán sẵn trong cửa hàng tiện lợi, nhưng ưu tiên ăn vào ban ngày và kiểm soát liều lượng.

Satoco không kiêng khem quá hà khắc mà thỉnh thoảng vẫn 'tự thưởng' cho bản thân những món khoái khẩu nhưng luôn kiểm soát liều lượng và ưu tiên ăn vào ban ngày để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng dư thừa.

Thay vì kiêng hoàn toàn việc ăn vặt, Satoco nhận ra lựa chọn các món ăn vặt lành mạnh như các loại hạt hay trái cây không làm ảnh hưởng đến việc giảm cân mà còn giúp cô giữ được tâm lý thoải mái, có thêm động lực theo đuổi mục tiêu.