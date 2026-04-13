Hoa khôi Thu Hương đón dàn nghệ sĩ về thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồng

Không gian sống của Hoa hậu Thu Hương nằm trong khu biệt thự cao cấp thuộc Quận 7 cũ. Gia đình cô mới chuyển về đây từ sau khi cho thuê căn villa rộng 1.000m2 tại phường Tân Mỹ. Dịp cuối tuần, cô mời các nghệ sĩ như MC Thanh Mai, diễn viên Lý Hương, á hậu Băng Châu, ca sĩ Thúy Uyên đến nhà ăn uống và trò chuyện. Nhóm bạn quen biết, gắn bó từ thời cùng hoạt động tại Nhà hát Hòa Bình cách đây hơn 20 năm.

Thúy Uyên (trái) cho biết ấn tượng với phòng khách của Thu Hương nhờ cách bài trí hiện đại, sang trọng. Ca sĩ nhận xét chủ nhân căn biệt thự có gu thẩm mỹ tinh tế, lựa chọn nội thất thanh lịch.

Các nghệ sĩ ăn tối cùng vợ chồng Thu Hương trong căn bếp của gia đình.

Tại biệt thự này vào dịp Tết 2023, gia đình Hoa khôi Thu Hương đã tổ chức tiệc tân gia giới thiệu với bạn bè.

Được biết, cơ ngơi của gia đình cô rộng 1.000m2, xây dựng 2 tầng theo phong cách hiện đại. Khu vực sân vườn đủ chỗ bố trí bàn tiếc thiết đãi hàng trăm vị khách.

Căn biệt thự này nằm ở vị trí đắc địa, với một mặt hướng ra hồ, còn một mặt nhìn về đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Theo chia sẻ của Thu Hương, cơ ngơi này rất gần căn nhà triệu đô khác của chị ở khu Phú Mỹ Hưng (Quận 7), thuận tiện cho gia đình di chuyển qua lại giữa hai nhà khi cần.

Khuôn viên yên tĩnh giữa đô thị ồn ào được gia đình Thu Hương sử dụng làm biệt thự nghỉ dưỡng.

Phía trong biệt thự đặc trang bị nội thất cao cấp bằng gỗ và da, tông màu nâu, kem chủ đạo.

Vào ngày Tết, Thu Hương sắm nhiều hoa đào, hoa mai, tự tay chăm chút từng góc nhỏ trong nhà. Gia đình Hoa khôi Thu Hương cũng chụp ảnh tại biệt thự mới vào dịp Tết.

Những bình hoa lớn được đặt khắp nơi trong căn biệt thự tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Góc bếp được thiết kế hiện đại, cũng lấy gam màu trắng làm màu chủ đạo.