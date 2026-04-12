Thảm họa dao kéo Hàn 'muốn phẫu thuật thêm'

Trong tập mới của show truyền hình As Us Anything Fortune Tellers, A - một vị khách mời, tên thật được giấu - đã chia sẻ hành trình dao kéo của mình. Nữ người mẫu cho biết: "Tôi là một người mẫu hanbok 39 tuổi. Tôi đã chi khoảng 140 triệu won cho phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn muốn làm thêm nữa. Tôi đang phân vân không biết nên tiếp tục hay dừng lại".

Khi được hỏi về các thủ thuật thẩm mỹ đã thực hiện, cô giải thích mình bắt đầu từ khuôn mặt trước khi chuyển sang toàn thân. Cô đã chi tiền cho các thủ thuật bao gồm tiêm chất làm đầy mặt, thu nhỏ rãnh môi trên, tiêm chất làm đầy môi, phẫu thuật khóe môi, nâng cơ và chỉnh sửa mũi...

Cô A trong chương trình. Ảnh: Nate

Cô tiết lộ: "Từ đầu những năm 20 tuổi, tôi đã phẫu thuật mắt và mũi, sau đó là cấy ghép mỡ mặt và nâng ngực. Ngực tôi trở nên quá lớn. Sau phẫu thuật, lưng và vai tôi rất đau nên tôi đã phẫu thuật chỉnh sửa để thu nhỏ chúng. Sau đó, tôi bị viêm và phải trải qua một cuộc phẫu thuật khác, tốn khoảng 25 triệu won".

Do sai sót y khoa và tác dụng phụ, cô đã phải trải qua 6 ca phẫu thuật ngực trước khi có kết quả tạm ưng ý.

Ngoài ra, A cũng tiết lộ mình từng là nam giới: "Thực ra tôi là người chuyển giới. Tôi đã phẫu thuật chuyển đổi giọng nói thành nữ. Họ nói tôi chỉ cần không nói chuyện trong một tuần sau phẫu thuật, giọng sẽ chuyển giọng nữ, vì vậy tôi đã đến Thái Lan để thử vận may. Trong tất cả các thủ thuật, tôi hài lòng nhất với ca phẫu thuật giọng nói".

A cho biết luôn tin mình là con gái từ nhỏ. Cô giải thích: "Lúc đó, Harisu đang rất nổi tiếng sau khi ra mắt, nên tôi nghĩ mình cũng sẽ phẫu thuật thẩm mỹ giống cô ấy. Tôi liên tục điều trị hormone bằng tiền kiếm được từ các công việc làm thêm ở tiệm làm đẹp. Người ta nói hiệu quả khác nhau tùy người, nhưng tôi thấy kết quả rõ rệt".

Khi được hỏi về tác dụng phụ, cô cho biết mặc dù thể chất không đau đớn, cô đã trải qua một số khó khăn về mặt tinh thần. Cô kể: "Khi ngoài 20 tuổi, sau khi công khai giới tính, tôi hẹn hò với một người đàn ông. Tôi yêu vì anh ấy không có định kiến với người chuyển giới và chúng tôi hẹn hò ba năm. Mối quan hệ đủ nghiêm túc để bàn về chuyện kết hôn nhưng đột nhiên anh ngừng liên lạc. Sau đó, khi cuối cùng tôi kết nối được, anh nói đã kết hôn. Anh ấy nói: 'Anh xin lỗi. Anh phải cưới một người phụ nữ và có con'.

A khóc, kể: "Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Sau đó, tôi hẹn hò với một người đàn ông khác trong 5 năm. Chúng tôi gặp nhau tình cờ trong một buổi tụ họp và trở thành người yêu. Tôi từng nghĩ không sớm thì muộn hai đứa sẽ chia tay nhưng tình cảm ngày càng sâu đậm. Một ngày nọ, anh nói muốn có một đứa con giống tôi và sống hạnh phúc bên nhau. Tôi không thể ngừng khóc vì đau khổ. Tôi nghĩ, nếu được sinh ra là một người phụ nữ về mặt sinh học, tôi sẽ không cảm thấy như vậy. Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chia tay".

A chia sẻ hình ảnh về những thay đổi của mình trong suốt những năm qua. Ảnh: Nate

A cho biết, hiện tại, cô khao khát tiếp tục chỉnh sửa bản thân: "Khi nhìn vào gương, tôi vẫn cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Tuy nhiên, khi tôi đến gặp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, họ bảo tôi đừng làm. Họ nói: 'Nếu muốn chết thì hãy làm'".

Trước chia sẻ của cô, những người dẫn chương trình khuyên cô nên suy nghĩ kỹ lại. Một MC nói: "Phẫu thuật là quyết định của bạn và đó là vì sự hài lòng của chính bạn, không ai có thể ngăn cản. Tuy nhiên, bạn đã trải qua hơn 20 ca phẫu thuật rồi. Các bác sĩ đã cảnh báo bạn về những rủi ro. Rõ ràng là bạn đã trải qua nhiều thủ thuật. Từ giờ trở đi, sẽ tốt hơn cho sức khỏe và bản thân nếu bạn tập trung vào việc giữ vẻ ngoài tự nhiên. Tôi hy vọng bạn học cách yêu bản thân mình như hiện tại, tiếp tục sự nghiệp người mẫu và tìm được một người bạn đời tốt để sống hạnh phúc".