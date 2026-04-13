Hòa Minzy tặng túi hiệu nghìn USD mừng sinh nhật Văn Toàn

Hòa Minzy cho biết từ trước Tết, Văn Toàn đã chia sẻ với cô về chiếc ba lô này. Dịp sinh nhật bạn thân, nữ ca sĩ quyết định mua tặng anh thiết kế giá khoảng 70 triệu đồng mà anh yêu thích.

Mẫu ba lô Natural GG Leather-trimmed Backpack có kiểu dáng thể thao khỏe khoắn, in họa tiết Monogram đặc trưng của Gucci. Trên nắp túi phối dây màu cam, tạo điểm nhấn giúp chiếc túi thêm nổi bật. "Chúc bạn mau khỏi chấn thương, sớm quay trở lại sân cỏ và thông báo tin vui cho khỏi bị đồn lốp trưởng bạn nhé", Hòa Minzy nhắn nhủ Văn Toàn. Sau khi nhận món quà, cầu thủ diện chiếc túi ra phố và được nhiều khán giả khen trông "ngầu", phù hợp với thiết kế.

Hòa Minzy tặng Văn Toàn ba lô Gucci và một túi quà từ Hermes dịp sinh nhật.

Nam cầu thủ diện ba lô nghìn USD dạo phố.

Là bạn thân nhiều năm, Hòa Minzy và Văn Toàn thường xuyên tặng nhau những món quà hàng hiệu đắt đỏ. Hồi sinh nhật năm ngoái, giọng ca Bắc Ninh từng khoe chiếc túi xách Chanel Flap Bag, giá bán khoảng 7.000 USD (khoảng 185 triệu đồng) là món quà mà bạn thân tặng. Hòa Minzy nói món quà của Văn Toàn để "trả ơn" những lần cô livestream bán hàng không công cho anh.

"Mỗi tiếng livestream của mình trị giá vài chiếc túi, nhưng vì trân trọng tình bạn nên chỉ mua một cái. Nên mọi người đừng nói tôi lợi dụng tình bạn của Văn Toàn", Hòa Minzy dí dỏm cho biết. Trước đó, nữ ca sĩ phân vân một chiếc túi khác nhưng cô quyết định chọn mẫu túi này vì giá thành rẻ hơn và cô cũng mong muốn có từ lâu.

Hòa Minzy đeo túi Văn Toàn tặng đi du lịch Nga.

Không chỉ thân thiết trong cuộc sống, Hòa Minzy và Văn Toàn còn hỗ trợ nhau trong công việc. Trong khi Hòa Minzy nhiều lần giúp Văn Toàn bán hàng livestream, nam cầu thủ cũng ủng hộ cô khoản tiền lớn khi cô tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp hồi đầu tháng 2. Cặp sao từng nhiều lần bị đồn hẹn hò, cho đến khi Hòa Minzy công khai bạn trai cùng tuổi người Bắc Giang. Nữ ca sĩ cho biết bạn thân và bạn trai có mối quan hệ vui vẻ, thân thiết.

Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995, quê Bắc Ninh. Cô từng đoạt giải quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có nhiều bản hit nhưRời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bắc Bling, Nỗi đau giữa hòa bình... Cô có một con trai, bé Bo, 6 tuổi.

Nguyễn Văn Toàn sinh năm 1996, quê Hải Dương. Anh trưởng thành từ Học viện HAGL - Arsenal JMG, là trụ cột trong thế hệ vàng U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Anh hiện khoác áo Thép Xanh Nam Định cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.