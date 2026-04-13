Gu mặc trẻ như gái 20 của Ôn Bích Hà

Đầu tháng 4, Ôn Bích Hà chia sẻ loạt ảnh đi du lịch cùng gia đình. Cô diện váy dài hai dây trắng, phong cách bohemia, kết hợp phụ kiện handmade nữ tính.

Vài ngày trước đó, Ôn Bích Hà dự Tiệc mùa xuân của Câu lạc bộ Đạo diễn Hong Kong. Cô 'như đóa hoa nở rộ' trong bộ đầm cam carrot hở vai. Ở tuổi 60, gu thời trang của mỹ nhân 'Đát Kỷ' vẫn khiến khán giả phải ngưỡng mộ.

Ôn Bích Hà được biết đến với biệt danh 'Đát Kỷ đẹp nhất'. Cô thường tự tin diện đồ hở hay áo tắm 'kiệm vải', khoe vóc dáng quên thời gian. Làn da trắng sáng và những đường cong của cô không ít lần tạo cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ thốt lên khen cô 'trông không hề giống tuổi'.

Ôn Bích Hà rất thích mặc váy hai dây. Trang phục kiểu tank top giúp tôn lên vẻ trẻ trung của cô, trong khi chất liệu ren ở phần dưới và thiết kế ở ngực tạo thêm nét gợi cảm. Cô thường mặc trang phục màu trắng, hồng, xanh nhạt... tạo cảm giác trong trẻo và trẻ hơn tuổi.

Ngoài ra, ngôi sao thích trang phục màu nổi, ví dụ mix áo blazer over sized và corset gợi cảm. Trong cách phối đồ, cô sử dụng những màu sắc rực rỡ để tạo ấn tượng thị giác ngay lập tức, nhờ đó tránh được cảm giác nhàm chán và lỗi thời.

Giữa trang lứa, phục trang của Ôn Bích Hà luôn 'ăn gian' tuổi.

Ngoài ra, cô thường chọn váy voan, ren, nhũ nhẹ giúp tổng thể nhẹ nhàng, nữ tính, kiểu 'nàng thơ'. Cô luôn trung thành với phong cách nữ tính, thay vì phá cách.

Ôn Bích Hà yêu thích đầm họa tiết hoa, do đó, váy áo của cô thường 'như hoa mùa xuân nở rộ'.

Khi đi sự kiện, chọn chất liệu bắt sáng, tôn lên nét quyến rũ.

Trang phục tập luyện của ngôi sao với màu sắc tươi tắn.

Nữ diễn viên trong một trang phục đời thường trẻ trung, đơn giản. Ôn Bích Hà được gọi là 'bông hồng lửa' Hong Kong nhờ thành công của bộ phim cùng tên. Ngoài ra, cô ghi dấu ấn qua nhiều phim như 'Biến động kinh hồn', 'Đát Kỷ Trụ Vương'... Những năm gần đây, cô tham gia một số phim như 'The Fallen', 'Lonely Eighteen'...