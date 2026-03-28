Triết lý dưỡng da giúp Son Ye Jin trẻ mãi không già

1. Ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày

Với Son Ye Jin, giấc ngủ chính là bước skincare quan trọng nhất nhưng thường bị bỏ qua. Cô luôn cố gắng ngủ đủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày để cơ thể và làn da có thời gian tái tạo tự nhiên.

Trong khi ngủ, làn da bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ: tăng sinh collagen, sửa chữa tổn thương và cân bằng độ ẩm. Việc thiếu ngủ kéo dài không chỉ khiến da xỉn màu mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa, hình thành nếp nhăn sớm. Nữ diễn viên cũng duy trì thói quen ngủ đúng giờ, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ tốt nhất.

Diện mạo Son Ye Jin ở tuổi 44

2. Chú tâm đến "nhiệt độ làn da"

Một trong những bí quyết đặc biệt của Son Ye Jin là kiểm soát "nhiệt độ làn da" - yếu tố được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến độ đàn hồi và độ sáng của da.

Cô ưu tiên các phương pháp làm dịu da, đặc biệt là làm mát nhẹ bằng nước lạnh hoặc sản phẩm có hiệu ứng cooling. Việc giảm nhiệt độ bề mặt da giúp hạn chế tình trạng giãn nở lỗ chân lông, giảm kích ứng và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, những sản phẩm dưỡng có khả năng làm dịu và cấp nước nhanh cũng được cô ưu tiên trong chu trình skincare hằng ngày, đặc biệt vào mùa nóng hoặc khi da bị stress.

3. Bổ sung thức uống chứa collagen

Bên cạnh chăm sóc bên ngoài, Son Ye Jin đặc biệt chú trọng nuôi dưỡng làn da từ bên trong bằng cách bổ sung collagen. Cô duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm giàu vitamin C và các dưỡng chất hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên - yếu tố quyết định độ săn chắc và đàn hồi của da.

Chế độ ăn của Son Ye Jin tập trung vào các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ tăng sinh collagen. Cô cũng chăm bổ sung thực phẩm chức năng chứa collagen để nuôi dưỡng làn da săn chắc, khỏe mạnh.

Theo nữ diễn viên, việc bổ sung collagen không chỉ giúp cải thiện cấu trúc da mà còn mang lại vẻ ngoài tươi trẻ lâu dài, thay vì chỉ tác động tạm thời trên bề mặt.

Son Ye Jin, sinh năm 1982, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, được mệnh danh "tình đầu quốc dân" nhờ vẻ đẹp trong sáng và diễn xuất tinh tế. Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô gắn liền với những tác phẩm ăn khách như Hạ cánh nơi anh, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi hay Khoảnh khắc để nhớ. Ở tuổi 43, Son Ye Jin vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi làn da mịn màng, thần thái trẻ trung và thân hình săn chắc.

Vẻ đẹp không tuổi cùng phong cách thanh lịch giúp Son Ye Jin luôn nổi bật trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Son Ye Jin và Hyun Bin đón con trai đầu lòng tháng 11/2022. Từ sau khi kết hôn, sinh con, Son Ye Jin dành nhiều thời gian làm vợ, làm mẹ, thi thoảng góp mặt trong sự kiện quảng cáo. Diễn viên hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu quốc tế tại Hàn Quốc. Vợ chồng cô cũng nổi tiếng trong giới bất động sản Hàn bởi mua bán 'mát tay' và khối tài sản kếch xù.