Giá bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tăng 3-4 lần

Sự việc ông Nawat thâu tóm bản quyền Miss Universe của 5 quốc gia bao gồm Lào, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore được xem là bước ngoặt của thị trường sắc đẹp ở khu vực châu Á.

Lý do ông Nawat mua bản quyền của 5 nước Đông Nam Á là do bản quyền ở những nước đó không có đơn vị nào chi tiền mua để kinh doanh tiếp do giá quá cao, không có tiềm năng kinh doanh.

Nhiều quốc gia từ bỏ bản quyền Miss Universe do giá đã tăng 3-4 lần trước đây.

Trên thực tế, tại Đông Nam Á thị trường sắc đẹp vẫn ăn nên làm ra, chưa bước vào thời kỳ thoái trào như tại châu Âu, châu Mỹ hay Đông Bắc Á. Indonesia và Việt Nam vốn được xem là những quốc gia có thị trường sắc đẹp sôi động, tuy nhiên những năm gần đây cũng gặp nhiều biến động. Trong khi đó Lào, Malaysia, Singapore được xem là ít chuộng hoa hậu hơn.

Chia sẻ với tờ Entrevue, Chủ tịch Miss France cho biết: “Năm sau chúng tôi sẽ không gia hạn hợp đồng với Miss Universe vì chi phí để gia hạn bản quyền giờ đã tăng ngang bằng hoặc cao hơn Miss World, gấp 3-4 lần”.

Ông cũng nói thêm rằng khi gia hạn hợp đồng, ngoài tiền bản quyền, điều quan trọng nhất là hình ảnh, sự tôn trọng đối với thương hiệu. Nếu không còn sự rõ ràng, nhất quán hoặc định hướng của cuộc thi không còn phù hợp, các tổ chức cần nghiêm túc xem xét có nên tiếp tục gia hạn hay không.

Không chỉ tại Pháp, các quốc gia khác được cho rằng cũng đang đặt câu hỏi tương tự trong việc có tiếp tục gia hạn bản quyền Miss Universe hay không khi tổ chức này đang gặp nhiều vấn đề.

Tại Việt Nam, ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam thông báo từ bỏ gia hạn bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam. Việc ông Valentin Trần từ bỏ bản quyền Miss Universe Vietnam phản ánh khủng hoảng cấu trúc của cả hệ sinh thái Miss Universe toàn cầu.

Những năm gần đây, nhiều tổ chức quốc gia cũng từ bỏ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ do thất vọng với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và không minh bạch của tổ chức MUO.

RCN Televisión (hay Canal RCN) - một trong những mạng lưới truyền hình lớn và lâu đời nhất tại Colombia, đồng thời cũng là đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Colombia - đã xác nhận không gia hạn bản quyền cuộc thi năm 2026. Trước đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha (Nuestra Belleza España) cũng từ bỏ bản quyền Miss Universe khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ.

Quyết định rút lui của các tổ chức được cho là xuất phát từ sự thiếu minh bạch từ tổ chức MUO, đặc biệt liên quan đến kết quả bình chọn và cách xử lý khiếu nại, bên cạnh đó là khủng hoảng niềm tin sau mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan.