3 triết lý dưỡng da giúp Song Ji Hyo trẻ đẹp ở tuổi 44

Song Ji Hyo khoe làn da trắng 'phát sáng' khi xuất hiện tại TP.HCM hôm 3/9.

Tham dự một chương trình tại TP HCM hôm 3/9, Song Ji Hyo ghi điểm với nhan sắc tươi tắn, làn da mịn màng hầu như không chút nếp nhăn. Để có được vẻ đẹp bỏ quên thời gian, nữ diễn viên 44 tuổi duy trì các thói quen chăm sóc bản thân đều đặn suốt nhiều năm, kết hợp giữa dưỡng da khoa học và lối sống cân bằng.

Dưỡng ẩm đầy đủ

Một trong những bí quyết quan trọng nhất của nữ diễn viên là dưỡng ẩm. Ji Hyo từng nói trong một buổi phỏng vấn: "Da tôi vốn khô, nếu không chăm sóc cẩn thận thì rất dễ bong tróc và trông thiếu sức sống. Vì vậy tôi luôn chú trọng cấp ẩm, coi đây là bước quan trọng nhất".

Thay vì chạy theo quá nhiều bước cầu kỳ, cô tập trung vào những sản phẩm thiết yếu như toner, serum và kem dưỡng giàu độ ẩm. Cô quan niệm, khi da được cấp đủ nước, hàng rào bảo vệ sẽ khỏe mạnh hơn, đồng thời nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa cũng chậm xuất hiện. Nhờ thói quen này, làn da nữ diễn viên luôn duy trì được sự căng bóng, mềm mượt, bất chấp thời gian.

Thường xuyên để mặt mộc

Song Ji Hyo cũng nổi tiếng với thói quen để mặt mộc. Khán giả nhiều lần bắt gặp cô xuất hiện không trang điểm cả trên truyền hình lẫn đời thường. Trong chương trình thực tế, Ji Hyo từng nói: "Tôi thích để da nghỉ ngơi, nhất là những lúc không phải quay phim. Da cũng cần được hít thở". Cô tin việc hạn chế mỹ phẩm giúp lỗ chân lông thông thoáng và duy trì sự khỏe mạnh lâu dài. Khi cần trang điểm, cô chọn phong cách nhẹ nhàng, ưu tiên lớp nền mỏng để giữ vẻ tự nhiên.

Nữ diễn viên duy trì lối sống lành mạnh để làm đẹp da từ bên trong.

Sinh hoạt lành mạnh

Ngoài chăm sóc da từ bên ngoài, Ji Hyo còn chú trọng đến chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng. Cô thường lựa chọn các bữa ăn thanh đạm với nhiều rau xanh, cá và trái cây tươi, đồng thời hạn chế đường và đồ ăn chế biến sẵn. Trong một chương trình, cô tiết lộ: "Tôi uống nhiều nước mỗi ngày và cố gắng ngủ đủ giấc. Nếu thiếu ngủ, tôi sẽ thấy da mình xỉn màu ngay lập tức". Với Song Ji Hyo, giấc ngủ không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là thời gian để cơ thể và làn da phục hồi hiệu quả nhất.

Bên cạnh ăn uống và nghỉ ngơi, nữ diễn viên còn duy trì vận động nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe tổng thể. Cô thường tập yoga, đi bộ hoặc thực hiện các bài giãn cơ đơn giản. Việc vận động giúp máu lưu thông tốt hơn, nhờ đó da cũng trở nên hồng hào, căng tràn sức sống.

Sự kiên trì với những thói quen giản dị này đã giúp Song Ji Hyo xây dựng phong cách sống khỏe mạnh và bền vững. Thay vì tìm đến các biện pháp can thiệp mạnh, cô lựa chọn dưỡng da tự nhiên, chăm sóc từ gốc rễ.

Ở tuổi 44, Ji Hyo không chỉ là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc mà còn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ về cách gìn giữ thanh xuân lâu dài thông qua những thói quen đơn giản nhưng hiệu quả.

Song Ji Hyo, tên thật là Cheon Seong Im, sinh năm 1981 tại Hàn Quốc, là một trong những nữ diễn viên và ngôi sao truyền hình nổi tiếng bậc nhất xứ kim chi. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng gây dấu ấn qua các tác phẩm như Princess Hours, A Frozen Flower và đặc biệt là chương trình thực tế Running Man, nơi cô trở thành "át chủ bài" được khán giả khắp châu Á yêu mến. Không chỉ ghi dấu bởi tài năng, Ji Hyo còn nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, làn da khỏe khoắn và phong cách sống giản dị.