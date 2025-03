Thức uống hàng ngày giúp Son Ye Jin giữ da đẹp eo thon

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Vogue Korea, Son Ye Jin cho biết vì sinh con muộn nên cô rất lưu ý tới vấn đề chăm sóc sức khỏe sau sinh. Thói quen uống nước chanh pha loãng hàng ngày mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, làn da và vóc dáng.

Chanh giàu chất xơ, giúp tăng cảm giác no, giảm tình trạng ăn quá nhiều, đồng thời tăng cường trao đổi chất, tăng tốc độ đốt cháy mỡ thừa. Pha loãng chanh với nước lọc uống hàng ngày là cách hiệu quả để hỗ trợ giảm cân, cải thiện vóc dáng.

Nữ diễn viên 43 tuổi khoe làn da bóng, mịn màng. Ảnh: BNT

Ngoài ra, vitamin C trong chanh còn làm sáng da, tăng khả năng chống nắng cho da, giảm thiểu tác hại từ môi trường. Vitamin C giúp tăng sinh collagen, duy trì độ đàn hồi, săn chắc, để da mịn màng, căng bóng. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food Chemistry chỉ ra uống nước ép các loại quả như chanh, cam, bưởi... có tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa vì hàm lượng chất chống oxy hóa và khả năng ngăn ngừa lão hóa sớm do căng thẳng oxy hóa gây ra.

Theo Healthline, lượng vitamin C khuyến nghị với người trưởng thành là 100 mg, tương đương hai quả chanh. Do đó, chỉ nên dùng một quả chanh pha loãng với nước uống hàng ngày để đảm bảo không nạp dư thừa vitamin C, gây ra các tác dụng phụ cho cơ thể.

Vợ chồng Son Ye Jin, Hyun Bin. Ảnh: Instagram Yejinhand

Son Ye Jin sinh năm 1982 tại Hàn Quốc. Năm 18 tuổi, cô theo học khoa Điện ảnh thuộc Đại học Nghệ thuật Seoul. Thời sinh viên, Ye Jin tích cực đóng vai quần chúng, rồi tìm kiếm vai phụ và lên vai chính, trở thành ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Hàn. Cô đóng nhiều phim như Cổ điển, Hương mùa hè, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh... Son Ye Jin và Hyun Bin đón con trai đầu lòng tháng 11/2022. Từ sau khi kết hôn, sinh con, Son Ye Jin dành nhiều thời gian làm vợ, làm mẹ, thi thoảng góp mặt trong sự kiện quảng cáo. Diễn viên hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu quốc tế tại Hàn Quốc.