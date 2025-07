Món ăn tối giúp Son Ye Jin giữ dáng thon ở tuổi 43

Biểu tượng sắc đẹp xứ Hàn Son Ye Jin không chỉ gây ấn tượng với khả năng diễn xuất mà còn khiến công chúng trầm trồ bởi vóc dáng thanh thoát, làn da mịn màng dù đã bước sang tuổi 43. Một trong những bí quyết giữ dáng đơn giản nhưng hiệu quả của cô chính là lựa chọn món mì lạnh rong biển cho bữa tối - món ăn được nhiều người yêu thích vì vừa ngon miệng, vừa lành mạnh.

Son Ye Jin chia sẻ hình ảnh bữa tối gồm mì lạnh rong biển ăn kèm cá đuối trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram yejinhand

Trong nhiều cuộc phỏng vấn và chia sẻ trên mạng xã hội, Son Ye Jin không ít lần bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với các món ăn thanh đạm, ít calo nhưng giàu chất xơ, trong đó có mì lạnh rong biển. Đây là một biến tấu nhẹ nhàng của món naengmyeon (mì lạnh truyền thống Hàn Quốc), được chế biến chủ yếu từ mì kiều mạch hoặc mì khoai lang, ăn kèm với rong biển, dưa leo thái sợi, trứng luộc và nước dùng mát lạnh có vị thanh của giấm táo và một chút mù tạt.

Món mì này không những ngon miệng, dễ ăn vào buổi tối mà còn cực kỳ lý tưởng cho những ai đang muốn kiểm soát cân nặng. Theo chuyên gia dinh dưỡng Hàn Quốc Lee Ji-hyun, rong biển là thực phẩm "thân thiện với vòng eo" vì chứa nhiều chất xơ alginate - một loại chất có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Ngoài ra, rong biển còn rất giàu i-ốt, khoáng chất, vitamin A, C, E giúp duy trì làn da khỏe mạnh, đồng thời tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Son Ye Jin khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 43. Ảnh: Instagram yejinhand

Bên cạnh đó, mì lạnh rong biển thường có lượng calo thấp, chỉ khoảng 250-350 kcal cho mỗi phần ăn, tùy nguyên liệu đi kèm. Nhờ không sử dụng dầu mỡ và hạn chế tinh bột nhanh, món ăn này không gây tích tụ mỡ thừa vào buổi tối - thời điểm cơ thể dễ tích trữ năng lượng nhất. Đây cũng là lý do tại sao Son Ye Jin ưu tiên mì lạnh rong biển trong thực đơn buổi tối, nhất là những ngày không vận động nhiều nhưng vẫn muốn giữ được cảm giác no mà không gây áp lực lên dạ dày.

Chia sẻ với tạp chí Allure Korea, chuyên gia chăm sóc sức khỏe Park Min-jung cho biết: "Thói quen ăn nhẹ, thanh đạm vào buổi tối như Son Ye Jin không chỉ giúp giảm mỡ bụng mà còn hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhờ hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn vào ban đêm".

Không cần ăn kiêng khắt khe, Son Ye Jin vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai nhờ những lựa chọn thực phẩm thông minh, đặc biệt là các món ăn truyền thống được biến tấu lành mạnh như mì lạnh rong biển. Đây là một gợi ý lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm phương pháp giảm cân nhẹ nhàng mà vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và vị ngon khó cưỡng.

Son Ye Jin là minh chứng cho sự kết hợp tuyệt vời giữa tài năng diễn xuất, phong cách đáng ngưỡng mộ và danh tiếng vững chắc. Ảnh: Instagram yejinhand

Son Ye Jin sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp từ năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ bộ phim Cổ điển (2003) và Hương mùa hè (2003), tiếp nối bằng cú hit Một thời để nhớ (2004), giúp cô được mệnh danh là "Tình đầu quốc dân". Cô có đa dạng vai diễn trong cả phim điện ảnh và các series truyền hình đình đám như Alone in Love (2006), Something in the Rain (2018), Hạ cánh nơi anh (2019).

Son Ye Jin công khai hẹn hò diễn viên Hyun Bin sau khi đóng chung trong các dự án như The Negotiation và Hạ cánh nơi anh. Cặp đôi tổ chức hôn lễ kín đáo vào ngày 31/3/2022, và chào đón con trai đầu lòng cuối tháng 11/2022. Không chỉ được khen ngợi về nhan sắc "đẹp không tuổi" và thần thái tự nhiên, cô còn gây dấu ấn là người phụ nữ cầu toàn, truyền cảm hứng, đồng thời tích cực trong các hoạt động từ thiện. Cô từng tổ chức chợ đồ cũ gây quỹ, và quyên góp hàng tỷ won trong các đợt thiên tai, dịch bệnh.