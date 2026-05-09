Khoảnh khắc gây sốt của Hyun Bin - Son Ye Jin

Hyun Bin nói lời yêu với Son Ye Jin

Tối 8/5, lễ trao giải Baeksang diễn ra tại COEX, quận Gangnam, Seoul, với sự dẫn dắt của bộ ba MC Shin Dong Yup, Park Bo Gum và Bae Suzy. Đây là lễ trao giải nghệ thuật tổng hợp duy nhất tại Hàn Quốc vinh danh cả truyền hình, điện ảnh, sân khấu và nhạc kịch.

Hyun Bin đã vượt qua các đối thủ gồm Ji Sung, Lee Junho, Park Jinyoung và Ryu Seung Ryong giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất mảng truyền hình nhờ tác phẩm Made in Korea của Disney+.

Khi Hyun Bin bước lên sân khấu phát biểu nhận giải, Son Ye Jin ngồi dưới khán đài đã lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh chồng, thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Khoảnh khắc gây sốt của vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin khi tài tử thắng giải Baeksang.

Trong bài phát biểu, tài tử chia sẻ: “Made in Korea là trường quay rất khốc liệt, nhưng tôi đã có khoảng thời gian thật sự vui vẻ. Mỗi lần được gặp gỡ và phối hợp cùng nhân vật đầy sức hút ấy tại phim trường đều khiến tôi thấy phấn khích và thú vị. Tôi xin cảm ơn đạo diễn Woo Min Ho vì đã trao cho tôi một nhân vật tuyệt vời như vậy".

Sau đó, anh khiến cả khán phòng xúc động khi nhắn gửi đến vợ: “Hơn bất kỳ ai, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người vợ yêu dấu đang ngồi ngay trước mặt tôi - Ye Jin. Anh thật sự biết ơn và yêu em. Bố cũng yêu con trai. Cảm ơn vì đã luôn ở bên và ủng hộ anh trong suốt quá trình quay phim".

Phim 17 triệu khán giả hụt giải

Tại sự kiện, nam diễn viên Park Ji Hoon trong bộ phim tạo cơn sốt phòng vé Hàn Quốc - Dưới bóng điện hạ (The King’s Warden) đã chứng minh sức hút áp đảo tại Baeksang khi sớm mang về hai chiếc cúp gồm giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất mảng điện ảnh và Giải thưởng bình chọn Naver.

Park Ji Hoon giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) nhờ màn thể hiện ấn tượng trong The Kings Warden tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 62.

Năm 2026, bộ phim được đề cử tới 7 hạng mục, ngang bằng với No other choice, trở thành một trong những tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất mùa giải. Trước đó, phim đã chứng minh sức hút phòng vé khi thu hút tới 16,8 triệu lượt khán giả.

Ở hạng mục điện ảnh, Yoo Hae Jin giành Daesang với bộ phim The king’s warden. Trong bài phát biểu nhận giải, nam diễn viên gửi lời cảm ơn tới gần 17 triệu khán giả đã ra rạp theo dõi bộ phim.

“Mỗi lần đi giao lưu sân khấu, tôi đều cảm nhận được sức sống trở lại của các rạp chiếu phim. Thật tuyệt khi được cảm nhận lại sức hấp dẫn từng bị lãng quên của điện ảnh", anh xúc động chia sẻ.

Dù thắng lớn ở rạp, The king’s warden vẫn trượt giải Phim hay nhất trước No other choice của đạo diễn Park Chan Wook. Bộ phim được giới phê bình quốc tế đánh giá cao và tạo tiếng vang tại Hàn Quốc. Tác phẩm từng gây tiếc nuối vì bị gạt khỏi đề cử Oscar.